Позачерговий з’їзд суддів України має обрати нових членів Вищої ради правосуддя

У двох членів ВРП 5 березня 2022 року закінчуються повноваження.

22–23 грудня 2021 року відбудеться ХІХ позачерговий з’їзд суддів України. Про це повідомила Рада суддів України.

У порядку денному з’їзду суддів – питання про обрання членів Вищої ради правосуддя.

Голова РСУ Богдан Моніч пояснив, що 5 березня 2022 року закінчуються повноваження у двох членів ВРП, які обиралися з’їздом суддів України. Це судді Володимир Говоруха та Лариса Швецова.

“Відповідно до закону ми маємо скликати з'їзд не пізніше, як за два місяці до завершення повноважень членів ВРП. Ми закон порушувати не будемо", – зазначив Моніч, обгрунтовуючи необхідність скликання з'їзду.

Секретаріат ВРП здійснюватиме прийом документів від кандидатів на посаду члена ВРП для обрання з’їздом суддів України з 8 листопада 2021 року.

Дата завершення прийому документів – 24:00 21 листопада 2021 року.

Нагадаємо, у жовтні Конституційний Суд України отримав подання від Верховного суду про перевірку окремих положень закону про очищення Вищої ради правосуддя.

Судді ВС попросили перевірити на відповідність Конституції норми про створення Етичної ради та наділення її повноваженням з перевірки дійсних членів Вищої ради правосуддя і кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя критеріям професійної етики та доброчесності.