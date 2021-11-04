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"Жодних доказів": Аваков розповів, як РНБО ухвалювала санкції

Колишній міністр повідомив, що на засіданні РНБО могли "з голосу" називати прізвища, яких у матеріалах взагалі не було.

"Жодних доказів": Аваков розповів, як РНБО ухвалювала санкції
Фото: mvs.gov.ua

Інформацію про компанії та людей, яких мали внести в санкційні списки, члени РНБО отримували за 5 хвилин до початку засідання. При цьому часто в цих матеріалах не містилося жодної доказової бази.

Про це колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив в ефірі каналу "Україна 24".

Він зазначив, що в якийсь момент РНБО почало "штампувати" санкції. Такі дії, за його словами, були неприпустимі.

"Кожне РНБО я приходив – я, член РНБО, не маленький, не останній – я приходив і чекав, і мені за 5 хвилин до цього (засідання – ред.) видавали папочку. Я відкривав папочку і уважно читав, потім піднімав голову і казав: "А ось ця фірма сюди внесена на підставі чого?" Вони кажуть: "Як? Ну подивіться, там є оперативна довідка". Я казав: "Ну, у мене таких довідок повний стіл завалений – вони половина неправда, а половина їх треба доопрацьовувати. На основі чого (внесена фірма – ред.)?" - сказав Аваков.

Колишній міністр також повідомив, що на засіданні РНБО могли "з голосу" називати прізвища, яких у матеріалах взагалі не було. При цьому секретар РНБО Олексій Данілов на це відповів, що нібито просто не встигли розмножити.

Раніше в Офісі президента заявили, що зараз встановлюються обставини внесення до санкційного списку понад ста осіб, яких помилково "зарахували" до криміналітету, в тому числі перевіряється, чи могли такі дії бути умисними.

Секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу в п’ятницю 15 жовтня сказав, що у санкційні списки контрабандистів і "злодіїв у законі" помилково внесли понад 100 осіб.

Проте згодом у коментарі Громадському Данілов пояснив, що це не так і до списку внесли 108 осіб не помилково, а з помилками у даних.

"Помилки в прізвищах були, вони вже всі виправлені", - сказав Данілов та наголосив, що правоохоронців, які допустили помилки транслітерації, були покарані.

Утім, він додав, що серед більш ніж 650 осіб таки була одна, яка опинилась у переліку випадково і санкції щодо неї вже зняли. Хто це і чому її внесли до списку - з особистих мотивів чи через якусь конкретну помилку - Данілов не уточнив.

Джерела видання у правоохоронних органах повідомили, що йдеться про Мехака Алексаняна.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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