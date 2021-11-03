Свириденко може зайняти місце першого віцепрем'єра, міністра економіки Любченка
Свириденко може зайняти місце першого віцепрем'єра, міністра економіки Любченка
Червона зона, зелені сертифікати. Як Київ пережив перший день посилених карантинних обмежень
Червона зона, зелені сертифікати. Як Київ пережив перший день посилених карантинних обмежень
Politico оприлюднило супутникові фото дислокованих неподалік України російських військ
Politico оприлюднило супутникові фото дислокованих неподалік України російських військ
Зеленський підписав новий санкційний пакет проти Росії
Зеленський підписав новий санкційний пакет проти Росії
Український військовий загинув біля Павлополя
Український військовий загинув біля Павлополя
Закон про столицю розглянуть за спецпроцедурою і протягом 2-3 годин, - Безгін
Закон про столицю розглянуть за спецпроцедурою і протягом 2-3 годин, - Безгін
Ніна Матвієнко розійшлася з чоловіком після 50 років шлюбу
Ніна Матвієнко розійшлася з чоловіком після 50 років шлюбу
"Газпром" відмовився бронювати на I квартал 2022 потужності через Україну та Польщу
"Газпром" відмовився бронювати на I квартал 2022 потужності через Україну та Польщу
Суд залишив під вартою колишнього міністра закордонних справ України
Суд залишив під вартою колишнього міністра закордонних справ України
ГоловнаПраво

Суд зупинив провадження у справі щодо відсторонення Тупицького

Верховний Суд зупинив провадження у справі до набрання законної сили рішенням Конституційного Суду України.

Суд зупинив провадження у справі щодо відсторонення Тупицького
Фото: скрін відео

Касаційний адмінсуд у складі Верховного Суду зупинив провадження у справі щодо відсторонення від посади судді Конституційного суду Олександра Тупицького.

Про це повідомляє пресслужба суду.

“2 листопада суд продовжив розгляд справи № 9901/43/21 за позовом Олександра Тупицького щодо оскарження указу Президента від 29 грудня 2020 року № 607/2020 «Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України» (про відсторонення від посади судді строком на два місяці) з моменту його прийняття”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під час судового засідання колегія суддів заслухала клопотання представника відповідача про зупинення провадження у справі до вирішення Конституційним Судом справи за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності), зокрема указу Президента України від 29 грудня 2020 року № 607/2020.

Верховний Суд задовольнив клопотання представника відповідача, зупинив провадження у справі № 9901/43/21 до набрання законної сили рішенням Конституційного Суду України в справі № 1-4/2021(133/21).

21 грудня минулого року "Схеми" опублікували розмову Тупицького, яка свідчить про його причетність до суддівського шахрайства. У розслідуванні журналістів зазначається, що в жовтні 2018 року слідчі Генпрокуратури записували розмови Тупицького в рамках кримінальної справи щодо ексголови Вищого господарського суду Віктора Татькова, який перебуває в розшуку. Тупицький, який на той момент був заступником голови КСУ, покликав на зустріч у кафе свого знайомого, донецького бізнесмена Владислава Дрегера, який тоді вже співпрацював з правоохоронцями та здійснив запис цієї розмови.

Як випливає із запису, Тупицький намагався переконати Дрегера не свідчити правоохоронцям про його роль у подіях навколо Зуївського енергомеханічного заводу (м. Зугрес), у заволодінні яким наразі підозрюється Татьков.

Після публікації цих матеріалів президент Володимир Зеленський спочатку відсторонив Тупицького від посади судді КСУ, а потім узагалі скасував його призначення разом з іще одним суддею КСУ Олександром Касмініним. Президент мотивував своє рішення прагненням захистити національні інтереси України.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також