Суд зупинив провадження у справі щодо відсторонення Тупицького

Касаційний адмінсуд у складі Верховного Суду зупинив провадження у справі щодо відсторонення від посади судді Конституційного суду Олександра Тупицького.

Про це повідомляє пресслужба суду.

“2 листопада суд продовжив розгляд справи № 9901/43/21 за позовом Олександра Тупицького щодо оскарження указу Президента від 29 грудня 2020 року № 607/2020 «Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України» (про відсторонення від посади судді строком на два місяці) з моменту його прийняття”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під час судового засідання колегія суддів заслухала клопотання представника відповідача про зупинення провадження у справі до вирішення Конституційним Судом справи за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності), зокрема указу Президента України від 29 грудня 2020 року № 607/2020.

Верховний Суд задовольнив клопотання представника відповідача, зупинив провадження у справі № 9901/43/21 до набрання законної сили рішенням Конституційного Суду України в справі № 1-4/2021(133/21).

21 грудня минулого року "Схеми" опублікували розмову Тупицького, яка свідчить про його причетність до суддівського шахрайства. У розслідуванні журналістів зазначається, що в жовтні 2018 року слідчі Генпрокуратури записували розмови Тупицького в рамках кримінальної справи щодо ексголови Вищого господарського суду Віктора Татькова, який перебуває в розшуку. Тупицький, який на той момент був заступником голови КСУ, покликав на зустріч у кафе свого знайомого, донецького бізнесмена Владислава Дрегера, який тоді вже співпрацював з правоохоронцями та здійснив запис цієї розмови.

Як випливає із запису, Тупицький намагався переконати Дрегера не свідчити правоохоронцям про його роль у подіях навколо Зуївського енергомеханічного заводу (м. Зугрес), у заволодінні яким наразі підозрюється Татьков.

Після публікації цих матеріалів президент Володимир Зеленський спочатку відсторонив Тупицького від посади судді КСУ, а потім узагалі скасував його призначення разом з іще одним суддею КСУ Олександром Касмініним. Президент мотивував своє рішення прагненням захистити національні інтереси України.