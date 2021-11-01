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Поліція розслідує розтрату 60 млн гривень на будівництві Дністровської ГАЕС

До масштабних махінацій причетні чиновники "Укргідроенерго", "Укргідроенергобуду" та підрядники.

Поліція розслідує розтрату 60 млн гривень на будівництві Дністровської ГАЕС

Національна поліція розслідує факти масштабних фінансових махінацій під час будівельних робіт на Дністровській ГАЕС. Сума збитків сягає 60 мільйонів гривень.

Пресслужба Міністерства внутрішніх справ повідомляє, що правоохоронці проводять слідство за фактами злочинної діяльності службових осіб ПрАТ "Укргідроенерго", консорціуму "НВО «Укргідроенергобуд»" та підрядної організації.

"Останні розробили корупційну схему привласнення державних коштів  під час проведення будівельних робіт на Дністровській ГАЕС", - сказано в повідомленні.

Для виводу коштів у "тіньовий обіг" укладалися удавані правочини на виконання робіт та надання послуг з товариствами з ознаками фіктивності. Отримані в такий спосіб кошти розподілялися між всіма учасниками оборудки.

Під час обшуків у офісах та домашніми адресами фігурантів вилучили бухгалтерську документацію, договори, "чорнові" записи, комп’ютерну техніку з "чорною" бухгалтерією. З метою встановлення остаточної суми завданих державі збитків призначено ряд судових та інших експертиз.

Наприкінці жовтня Служба безпеки України звинуватила керівництво "Укргідроенерго" і власників консорціуму "Укргідроенергобуд" у завданні державі збитків на суму понад 20 млн гривень.

Дністровська ГАЕС розташована на правому березі середньої ділянки Дністра. Це один з найбільших інфраструктурних енергетичних об'єктів, який реалізовували в Україні за останні роки. Станція працює в режимі "насос - турбіна" і може використовувати акумульовану в нічний час енергію для виробництва електроенергії під час пікових навантажень на мережу.

Відповідно до початкового проекту, Дністровська ГАЕС має складатися із семи гідроагрегатів загальною потужністю 2268 МВт у генераторному режимі і 2947 МВт у насосному.

Поки що побудовано чотири гідроагрегати загальною потужністю 1296 МВт в генераторному режимі та 1684 МВт в насосному. Будівництво здійснює консорціум "Укргідроенергобуд".

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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