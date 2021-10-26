До організації оборудки причетні щонайменше три установи.

Кіберфахівці Служби безпеки викрили службових осіб Департаменту комунальної власності міста Києва на корупційних схемах. За попередніми оцінками, внаслідок злочинних дій посадовців місцевий бюджет втратив 12 млн гривень.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Кошти розкрадали з ресурсів, виділених на цифрову трансформацію, а саме – на оцифровку технічної документації об’єктів нерухомого майна.

Як встановила СБУ, до організації оборудки причетні щонайменше три установи: Департамент комунальної власності міста Києва (у структурі КМДА); Комунальне підприємство Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації»; Приватне підприємство «Лабораторія інформаційних технологій».

"Схема полягала у махінаціях із тендерними процедурами. По перше, чиновники віддали перемогу у тендері на 40 млн грн без будь якого конкурсу. По друге, фігуранти провадження складали кошторис послуг із завідомо завищеними показниками. Це дозволило зловмисникам покласти 12 млн грн у власні кишені. Гроші виводили через конвертаційний центр – на банківські рахунки фіктивних підприємств", - повідомили в СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Правоохоронці провели 16 санкціонованих обшуків, за результатами яких припинили діяльність незаконного конвертаційного центру, задіяного у злочинній схемі, а також вилучили: печатки та документи понад 30 фіктивних підприємств; документи щодо незаконного виведення коштів; серверне обладнання, комп’ютерну техніку та мобільні термінали; записи «чорної» бухгалтерії, котрі свідчать про привласнення державних грошових коштів на загальну суму 12 млн грн.

Наразі планується проведення судово-економічної та комп’ютерно-технічної експертиз для підтвердження завданих державі збитків на суму близько 12 млн грн.

Нагадаємо, раніше Державне бюро розслідувань оцінило можливі втрати Києва від системної корупції у 10 млрд гривень на рік.