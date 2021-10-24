Порядок внесення місцевих ініціатив у Києві хочуть змінити

Мешканці столиці можуть вносити свої пропозиції.

Київська міська рада винесла на громадське обговорення проєкт змін до Порядку внесення та розгляду місцевих ініціатив у Києві.

Про це йдеться на сайті КМДА.

За словами заступника міського голови, секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка, ще у 2016 році КМР своїм рішенням унормувала механізм внесення таких ініціатив, водночас наразі механізм потребує перегляду та адаптації до умов цифровізації міста.

За його словами, громадяни можуть надсилати свої пропозиції щодо змін до Порядку внесення та розгляду ініціатив.

“Надавати пропозиції можна до 31 жовтня. Пропонована форма надання пропозицій: у форматі порівняльної таблиці, виконаної у текстовому процесорі MS Word”, – йдеться у повідомленні.

Електронна адреса для надання пропозицій: denys.khomenko@kmr.gov.ua.

“Місцева ініціатива є одним із інструментів безпосередньої демократії, який гарантує членам територіальної громади право ініціювати розгляд у Київській міській раді будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування. Тому наразі необхідно внести зміни до цього механізму з метою збільшення кількості ініціатив від територіальної громади міста Києва, а також регламентувати роботу Київської міської ради щодо їх розгляду”, – зазначив чиновник.