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З ранку неділі окупанти ще не стріляли

Ворог за добу тричі порушив режим "тиші".

З ранку неділі окупанти ще не стріляли
Фото: pravda.com.ua

Упродовж суботи, 23 жовтня у зоні бойових дій на Донбасі російсько-окупаційні війська три рази порушили режим припинення вогню, зокрема застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Неподалік Новозванівки ворог вів вогонь з мінометів калібру 120 мм.

В напрямку Новогригорівки найманці двічі здійснили обстріли, використовуючи протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

“Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненого Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли”, – йдеться у повідомлені.

Станом на ранок неділі, 24 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, вчора внаслідок ворожих дій два військовослужбовця Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох – задовільний.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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