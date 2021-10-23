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Суд підтвердив повернення державі гуртожитку Київського університету технологій та дизайну

Приміщення незаконно використовувалися під готель.

Київська міська прокуратура відстояла в апеляції повернення державі гуртожитку Київського національного університету технологій і дизайну.

Про це повідомила пресслужба прокуратури.

Так, Північний апеляційний господарський суд залишив в силі рішення суду першої інстанції про повернення вишу приміщень, які незаконно використовувалися приватним товариством у комерційних цілях.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

“Встановлено, що приміщення гуртожитку Київського національного університету технологій і дизайну площею 142 км. м, які розташовані на території Печерського району м. Києва та є державною власністю, протягом тривалого часу незаконно, без жодних правових підстав, використовувались товариством під готель”, – йдеться у повідомленні.

Місцева прокуратура у 2019 році звернулась до господарського суду на захист інтересів держави з вимогою про звільнення приміщень гуртожитку.

Вказаний позов було задоволено у суді першої інстанції, однак відповідач оскаржив таке рішення суду в апеляційному порядку.

“У ході розгляду апеляційної скарги підприємства зваживши на доводи прокурора, суд апеляційної інстанції залишив скаргу без задоволення, а рішення суду першої інстанції – без змін”, – додали прокурори.

Нагадаємо, у Києві викрито рейдерів, які заволоділи будівлями на 50 млн грн в історичному центрі Києва. Вони підробили документи та печатки товариства, а також підписи власників майна.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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