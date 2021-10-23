Радницю голови правління “Юніон Стандард Банку” судитимуть через розтрату 384 млн грн

До суду направлено обвинувальний акт стосовно радниці голови правління ПАТ «Юніон Стандард Банк» за фактом розтрати коштів банку (ч. 5 ст. 191 КК України).

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

Розслідування встановило, що обвинувачена, обіймаючи посаду радника голови правління банку, сприяла кредитуванню підприємств з ознаками фіктивності.

“Незважаючи на рекомендації відповідних підрозділів банку про залучення застави для видачі кредитів, приймалося рішення про видачу кредитних коштів без отримання застави на загальну суму понад 384 млн грн”, – йдеться у повідомленні.

Раніше Офіс Генерального прокурор скерува до суду обвинувальний акт стосовно голови правління та іншого радника голови правління банку за фактом розтрати 521 млн грн (ч. 5 ст. 191 КК України).

Стосовно ще одного фігуранта – голови наглядової ради цього банку до компетентних органів Польщі направлено клопотання про видачу особи (екстрадицію) в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності у зв′язку з підозрою в участі у вчиненні злочинів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України.

Нагадаємо, що ПАТ "Юніон Стандард Банк" заснували 1994 року. Станом на 1 липня 2015 року з розміром загальних активів він займав 77 місце (799,4 млн грн) серед 127 банків, що діяли на той час в країні.

Правління НБУ 2 жовтня 2015 року зарахувало банк до категорії неплатоспроможних. 25 грудня 2015 року НБУ за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати ПАТ "Юніон Стандард Банк". Грошові кошти вкладникам було виплачено за рахунок коштів банку, без залучення державних коштів ФГВФО.