Чотирьом зловмисникам, зокрема двом підліткам, повідомили підозру за фактами викрадення у Львові 19-річної дівчини та вимагання у її батька 2 млн євро.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Підозру повідомлено за ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189 КК України – незаконне позбавлення волі або викрадення людини і вимагання за попередньою змовою групою осіб.

Слідство встановило, що підозрювані, під виглядом клієнтів, домовилися з 19-річною фотографом про проведення фотосесії у квартирі у Львові. Після того, як дівчина прийшла на зйомку, вони незаконно позбавили її волі та почали вимагати у її батьків гроші за звільнення доньки. У випадку відмови, погрожували розправою над нею.

Слідство триває, вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, після звернення батьків до поліції, правоохоронці встановили місце утримання дівчини, звільнили її та затримали викрадачів.

У вересні в Одесі поліцейські затримали чоловіка за підозрою у незаконному позбавленні волі та викраденні 19-річної дівчини.