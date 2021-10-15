Всесвітній день анестезіолога – професійне свято, яке щорічно відзначається 16 жовтня. У розпал пандемії COVID-19 лікарі стали справжніми героям, які рятують життя мільйонів людей, ризикуючи власним здоров’ям. У кожній ковідній бригаді медиків обов’язково є анестезіолог. Це лікар, який не тільки регулює життєві функції організму, але й приймає рішення, від яких залежить життя людини.

Фонд Ріната Ахметова вже 15 років системно і масштабно підтримує українську медицину. Підтримка української охорони здоров'я, порятунок життя і здоров'я людини – це головні пріоритети його діяльності.

"Коли Україна стикнулася з пандемією COVID-19, Рінат Ахметов першим прийшов на допомогу. Він виділив понад 450 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом у рамках проєкту «Боротьба з COVID-19 в Україні», який є частиною програми «Рінат Ахметов – Порятунок життів». Це найбільша, комплексна приватна ініціатива, спрямована на допомогу державним медичним установам у боротьбі з новим захворюванням", – розповіла Ірина Блажан, головна директорка програм Фонду Ріната Ахметова.

У найкоротші терміни опорні лікарні по всій країні отримали 207 апаратів ШВЛ, більш ніж 300 тисяч експрес-тестів, понад 200 тисяч засобів індивідуального захисту й витратних матеріалів, 155 кисневих концентраторів. Усього допомогу Фонду отримали понад 500 медзакладів у різних регіонах. Масштаби допомоги безпрецедентні, а проєкт «Боротьба з COVID-19 в Україні» підвищив рівень якості надання медпослуг у країні. А в 2019 році медики в усіх областях отримали від Фонду 200 сучасних автомобілів швидкої допомоги.

"Проєкти Фонду «200 швидких для України» і «Боротьба з COVID-19 в Україні» зробили справжню революцію в галузі надання медичної допомоги. Вони вже рятують життя і здоров'я людей у масштабах країни. Так, за проєктом «200 швидких для України» державні медустанови в усіх областях отримали 200 сучасних спецавтомобілів. Це і «реанімації на колесах» ‒ автомобілі для екстреної допомоги дорослим пацієнтам, і неонатальні автомобілі, обладнані апаратами ШВЛ для новонароджених, і медичні позашляховики, призначені для роботи в гірській місцевості та важкодоступних населених пунктах", – зазначила Ірина Блажан.

Крім того, Фонд Ріната Ахметова спільно з телеканалом «Україна» запустили проєкт «Запитай у лікаря». Основне його завдання – надати українцям об'єктивну й точну інформацію про COVID-19, розвіяти міфи та численні фейки, розповісти людям про профілактику й лікування коронавірусу. Таким чином, кожен житель України в режимі онлайн може поспілкуватися з провідними медичними фахівцями країни – імунологами, анестезіологами, інфекціоністами. Кожен може поставити їм складне запитання і отримати повну й аргументовану відповідь, якій точно можна довіряти.