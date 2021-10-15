Чи зможе Дмитро Разумков сформувати власну групу

Чи зможе Дмитро Разумков зібрати власну депутатську групу, щоб закріпитися у статусі парламентського гравця? Це питання нині турбує і самого ексспікера, а ще більше — його колишніх соратників. У «Слузі народу» на такі плани реагують категорично: якщо Дмитро Разумков спробує зібрати 17 депутатів для формування ще однієї парламентської групи з повноваженнями фракції, його намагатимуться позбавити мандата. Сам він у такому разі обіцяє звернутися до суду. Про юридичні підстави «депортації» Разумкова з ВР і можливих членів його потенційної групи — в тексті LB.ua.

Фото: welt.de Дмитро Разумков

«Буде робити групу — заберемо мандат»

На одному ефірі ексспікер Дмитро Разумков прямо спитав у голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії: «Чи будете забирати в мене мандат?» Це залежатиме від «політичного майбутнього», відповів той з натяком на створення окремої групи Разумкова.

Джерела LB.ua в керівництві «Слуги» ще на «Великій фракції» у Трускавці підтверджували наміри позбавити Разумкова депутатського мандата, якщо він спробує в парламенті зібрати власну групу.

Уже після призначення нового спікера Руслана Стефанчука співрозмовник LB.ua наголосив: «Якщо буде робити групу — включимо режим під назвою «позбавлення мандата».

«У будь-якому разі ми застосуємо всі ресурси, щоб цього не сталося, — додав ще один представник президентської фракції. — Якщо ж з його сторони буде форсування, то ми візьмемо 81 статтю Конституції та позбавимо його мандата. А без парламентської трибуни його забудуть дуже швидко».

Фото: Макс Требухов

Співрозмовники LB.ua в «Слузі народу» кажуть про плани ексспікера «створити всеукраїнський проєкт, ймовірно, у форматі «Разумков-Аваков-Богдан».

Ще одна депутатка «Слуги» підсумувала: «Настрої десь такі: якщо Дмитро думає, що буде нас агресивно атакувати на ефірах, а всі будуть мовчки і з повагою спостерігати, то він дуже помиляється. Усі, хто захоче вийти за ним, а це як правило депутати, які пройшли за списком, також муситимуть скласти мандат. І Дмитро також. Або ми його змусимо».

Разумков обіцяє судитися

В історії українського парламенту були приклади, коли депутатів позбавляли мандатів. Хоча частіше депутати робили це за власним бажанням: Руслана Лижичко, Святослав Вакарчук (двічі), Олег Поліщук (Блок Литвина), Андрій Мірошник із «Самопомочі», Злата Огнєвич з РПЛ і Микола Мартиненко з «Народного фронту».

Єгора Фірсова та Миколу Томенка Блок Петра Порошенка в минулому скликанні Ради виключив зі своїх лав і позбавив мандатів, а ЦВК визнала це рішення. Обидва нардепи намагалися тривалий час судитися.

Ще до відставки Дмитро Разумков теж пообіцяв позиватися лише в одному випадку — якщо «Слуга» позбавить його депутатського мандата.

LB.ua звернувся до Разумкова за коментарями про плани створення окремої депутатської групи та з головним питанням: «Чи писав спікер заяву про вихід з фракції?», бо саме вона може стати підставою для його усунення з Ради. Поки що ексспікер ці питання не коментує. Проте в оточенні Разумкова повідомили LB.ua, що заяви про вихід з фракції «Слуга народу» він не писав.

Фото: Lb.ua

Доктор юридичних наук і в минулому депутат Валерій Карпунцов у спілкуванні з LB.ua нагадав конституційні підстави для позбавлення мандата. Мова йде про пункт 6 статті 81 Конституції, який застосовують у разі «невходження народного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій) до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу народного депутата України зі складу такої фракції». У Регламенті ВР є стаття 59 про «Умови формування депутатських фракцій (депутатських груп)». Де в пункті 2 вказано, що «Голова Верховної Ради України, перший заступник та заступник Голови Верховної Ради України не входять до складу депутатської фракції (депутатської групи)». А пункт 3 передбачає, що «народний депутат, який не увійшов до складу депутатської фракції, якого виключено чи який вийшов зі складу депутатської фракції, є позафракційним».

«Якщо Разумков писав заяву про вихід з фракції на час його головування в президії Ради, то зараз позбавлення його мандата буде незаконним. Насправді норма Регламенту про позафракційність голови та його заступників не відповідає Конституції. Це очевидно. Бо сама Конституція не передбачає ніяких позафракційних депутатів з тих, хто обирався за списками політичної партії (Разумков був першим номером у партійному списку на парламентських виборах). У такому разі навіть за наявності цієї норми в законі про Регламент статті Конституції мають вищу силу та можуть застосовуватися безпосередньо», — переконаний Карпунцов.

Фото: Макс Требухов

Юрист наголосив, що зачіпкою може стати саме формулювання заяви Разумкова: «Чи він призупинив членство у фракції після обрання спікером? Чи він вийшов з фракції? Але він насправді ж хлопець далеко не простий (сам Разумков у спілкуванні з журналістами на це питання відповідав абстрактно. Мовляв, писав «по-розумному»). Тож якщо «по-умному», то це можна було зробити двома шляхами. Коли він заступав на пост, то в заяві він міг вказати саме норму Регламенту (ст. 59 про позафракційність президії). Та додати, що зупиняє своє членство лише на час виконання обов'язків голови ВР. На його місці я підстрахувався б ще й довідкою з партії, що «Слуга народу» не проводила засідання, не приймала жодних рішень про позбавлення його членства чи виключення з фракції. А це ж стовідсотково так було. І він просто повів себе відповідно до закону (про Регламент). Тоді питань взагалі не буде».

Якщо ж «Слуга» вже зараз ухвалить рішення про виключення Разумкова зі своїх лав, то «через суд він дуже легко поновитися», упевнений Карпунцов.

«Я думаю, що в нього (Разумкова) є всі документи, якими він обклався з усіх сторін. Тому його можуть лише кусати та лякати. Бо його опоненти програли юридичну боротьбу, ще не почавши її. Проте якщо вести нахабну політику, то все можливо. Навіть закони переписувати, зачитуючи стенограму», — додав Карпунцов.

За його словами, навіть за наявності заяви про вихід із фракції Разумков «міг написати заяву про повернення у фракцію, коли його знімали. Заява могла бути в часовий проміжок його звільнення в один день. У такому разі вони теж нічого зробити не зможуть. Бо Конституція зобов'язує їх прийняти списковика за заявою суб’єкта, обраного від політичної партії. Включити у фракцію. Це імперативна норма Конституції».

Потенційні учасники

Для формування власної групи Разумкову треба зібрати 17 депутатів включно з собою (кількість найменшої фракції в парламенті). Саме 17 депутатів налічувала фракція «Голос» до приєднання трьох мажоритарників.

Фото: Макс Требухов

До слова, донорами для нової групи якраз може стати частина депутатів «Голосу» на чолі з Ярославом Железняком (з яким у Разумкова дружні стосунки) та Кірою Рудик. Решта фракції, об'єднання «Справедливість» Устінової, голосує разом зі «слугами».

Джерело LB.ua в «Голосі» підтвердило ризики розпаду найменшої парламентської фракції.

«Якщо «слуги» допоможуть замінити голову фракції (Ярослава Железняка на Олександру Устінову зі «Справедливості»), 9 членів «Голосу» вийдуть із лав фракції. Це буде менше від 17 осіб, тому автоматом фракція просто перестане існувати», — зазначив депутат.

За його словами, 7 з 9 нардепів фракції готові вступити в групу Разумкова в разі її створення. Ще двоє — Андрій Шараськін і Соломія Бобровська — підуть у «За майбутнє».

«Разумкову треба буде знайти ще 10 депутатів зі «Слуги», позафракційних і груп, щоб створити власну. Думаю, що він це зробить так швидко, що в «Слузі» навіть не очікують», — переконаний депутат.

У «Слузі» підозрюють, що в групу можуть вступити мажоритарники з орбіти Ріната Ахметова.

«Але в такому разі Ахметову буде дуже боляче», — заявив у розмові з LB.ua впливовий представник «слуг».

Та найбільше побоювань у керівництва президентської фракції викликають власні депутати. Нагадаємо, що «за» відставку Разумкова дали голоси лише 215 «слуг народу», проти голосували семеро, ще чотири нардепи «утрималися» і сім не голосували. Відсутні були ще 11.

Червоними кнопками «проти» голосували давні соратники спікера, «списковики» Василь Мокан, Неллі Яковлева та Володимир Козак. А також ще одна «списківниця» Оксана Дмитрієва.

У спілкуванні з LB.ua депутат Мокан підкреслив, що готовий до «будь-яких конструктивних рішень фракції», навіть до виключення.

Фото: Lb.ua

Серед тих, хто не голосував або ж був відсутнім — три голови комітетів: освітнього Сергій Бабак, економічного розвитку Дмитро Наталуха та аграрного Микола Сольський.

Їх теж називають орієнтованими на ексспікера, проте всі обрані за партійними списками.

Сергій Бабак у коментарі LB.ua рекомендував не шукати інтриги. За його словами, у день голосування в Раді його не було через хворобу: «Я ще й досі не оговтався після лікарняного. Вийшов на роботу зараз тільки тому, що є нагальні речі, які треба робити».

Дмитро Наталуха ж від пояснень відмовився.

Тому головний резерв можливої групи Разумкова — це тринадцятеро мажоритарників, які натиснули кнопки «проти», «утрималися» чи були «відсутні»: Людмила Буймістер, Олег Воронько, Артем Дмитрук, Олег Арсенюк, Максим Бужанський, Олександр Бакумов, Валерій Божик, Дмитро Гурін, Костянтин Касай, Дмитро Микиша, Роман Соха, Олександр Ткаченко та Любов Шпак. Якщо вони захочуть вийти з фракції навіть за власним бажанням, «Слуга» не зможе їх позбавити мандатів.

Фото: Lb.ua

Нардеп Людмила Буймістер, яку обіцяли виключити з фракції за голосування «проти» закону про олігархів, розповіла LB.ua, що не боїться такої партійної вендети. А щодо можливого входження до групи Разумкова висловлюється помірковано: «По-перше, я ще не збираюся нікуди виходити з фракції. Новини про моє виключення лунають вже не перший тиждень. Мені, якщо чесно, вже набридло це коментувати. Але наразі жодних розмов керівництва фракції зі мною не було. На засідання в Трускавці президент взагалі не знав про такі наміри. Жодних розмов з президентом у мене з цього приводу також не було. Але я вважаю, що таке рішення про виключення має бути рішенням самого президента. Бо ж ми є його політичною силою».

Її колега Дмитро Гурін («утримався») теж заявив, що є членом фракції «Слуга народу» і збирається ним бути надалі.

«Я вважаю те, що сталося (відставка Разумкова), помилкою. І не підтримую те, що сталося. Якщо ж фракція прийме рішення про виключення депутата, який утримався від голосування, то, ну, це буде цікава комбінація. Але дочекаймося такого засідання фракції», — додав він у спілкуванні з LB.ua.

Джерела ж у керівництві «Слуги» в контексті можливого переходу мажоритарників до табору Разумкова принагідно нагадують про бюджет-2022 і передбачені в ньому понад 30 мільйонів гривень для лояльних до влади мажоритарників.

«Соцеконом» на округи ще ж ніхто не відміняв. Правильно? Це завжди працює. Тому будемо включати всі можливі механізми, щоб цього (формування окремої нової групи Разумкова) не сталося», — заявив LB.ua один з керівників фракції.