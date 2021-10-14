Поки питання про перестановки в Кабміні в порядку денному не стоять, – голова Верховної Ради

У порядку денному Верховної Ради поки що немає питань кадрових перестановок в Кабінеті міністрів.

Про це на брифінгу повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Поки питання про перестановку в Кабміні – ви ж бачили порядок денний – не стоїть, і я думаю, що стояти не буде, тому що для нас дуже важливі ті законопроєкти, про які ми говорили. Після того, як ми їх приймемо, будуть прийматися і інші якісь, можливо, і кадрові рішення", – зазначив він.

Спікер парламенту додав, що кадрові питання розглядаються і без внесення до порядку денного, "але станом на зараз у Верховній Раді не знаходиться жодного подання по кадрових питаннях".

Нагадаємо, фракція "Слуга народу" 18 жовтня планувала провести засідання щодо кадрових змін у Кабінеті міністрів. Як повідомляли LB.ua власні джерела в уряді, у Кабміні на першу декаду жовтня були заплановані кадрові ротації – можуть бути звільнені міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський та міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко. Натомість міністр культури Олександр Ткаченко, якого раніше теж називали кандидатом на звільнення, на посаді має залишитися.

Кадрові питання уряду були у порядку денному засідання "Слуги народу" у Трускавці, однак депутати їх не розглянули.