Зеленський призначив омбудсманку з прав захисників України

Президент Володимир Зеленський призначив Альону Вербицьку радником - уповноваженим президента з питань забезпечення прав захисників України.

Відповідний указ №531/2021 оприлюднено на сайті глави держави.

"Призначити Вербицьку Альону Миколаївну радником - уповноваженим президента України з питань забезпечення прав захисників", - сказано в документі.

Альона Вербицька є головою Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України. Вона стала першою уповноваженою президента з цього питання.

Вербицька - черкаська волонтерка, голова благодійного фонду "З вірою в себе". З листопада 2015 року її було призначено радником начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних сил України. Також вона була радницею заступника голови Офісу президента Валерія Кондратюка (з 2017 року) і радницею генерального прокурора Руслана Рябошапки (у 2019 році).

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня вперше в новітній історії України президент України помилував 31 засудженого українського військового. Всі вони були засуджені за злочини легкого і середнього ступеня тяжкості.

У неділю, 10 жовтня, всіх помилуваних звільнили з місць відбування покарання.