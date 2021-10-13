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Зеленський призначив омбудсманку з прав захисників України

Альона Вербицька стала першою уповноваженою президента з цього питання.

Зеленський призначив омбудсманку з прав захисників України
Альона Вербицька
Фото: фейсбук Альони Вербицької

Президент Володимир Зеленський призначив Альону Вербицьку радником - уповноваженим президента з питань забезпечення прав захисників України.

Відповідний указ №531/2021 оприлюднено на сайті глави держави.

"Призначити Вербицьку Альону Миколаївну радником - уповноваженим президента України з питань забезпечення прав захисників", - сказано в документі.

Альона Вербицька є головою Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України. Вона стала першою уповноваженою президента з цього питання.

Вербицька - черкаська волонтерка, голова благодійного фонду "З вірою в себе". З листопада 2015 року її було призначено радником начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних сил України. Також вона була радницею заступника голови Офісу президента Валерія Кондратюка (з 2017 року) і радницею генерального прокурора Руслана Рябошапки (у 2019 році).

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня вперше в новітній історії України президент України помилував 31 засудженого українського військового. Всі вони були засуджені за злочини легкого і середнього ступеня тяжкості.

У неділю, 10 жовтня, всіх помилуваних звільнили з місць відбування покарання.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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