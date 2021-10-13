Єврокомісія схвалила заходи для подолання енергокризи

Йдеться про "набір інструментів", які країни ЄС можуть використовувати в умовах зростання цін.

Європейська комісія схвалила рішення для подолання надзвичайної ситуації у зв’язку з різким зростанням світових цін на енергоносії, яке, за прогнозами, триватиме всю зиму.

Йдеться "набір інструментів", які країни ЄС можуть використовувати для усунення безпосереднього впливу поточного підвищення цін і подальшого підвищення стійкості до майбутніх потрясінь, зазначено на сайті Єврокомісії.

"Зростання світових цін на енергоносії є серйозною проблемою для ЄС. Коли ми виходимо з пандемії та починаємо відновлення економіки, важливо захистити вразливих споживачів та підтримати європейські компанії. Нинішня ситуація є винятковою, і внутрішній ринок енергії служив нам добре протягом останніх 20 років", - заявила, представляючи набір інструментів, комісар з питань енергетики Кадрі Сімсон.

За її словами, Єврокомісія допомагає державам-членам негайно вжити заходи для зменшення негативного впливу на домогосподарства та бізнес цієї зими. Водночас ЄК визначає інші середньострокові заходи, щоб гарантувати, що європейська енергетична система буде стійкішою та гнучкішою, щоб "протистояти будь-якій майбутній нестабільності".

У ЄК наголошують, що поточний стрибок цін вимагає швидкого і скоординованого реагування.

"Пріоритет слід віддавати цільовим заходам, які можуть швидко пом'якшити наслідки зростання цін для вразливих споживачів і малих підприємств. Ці заходи повинні легко регулюватися навесні, коли очікується стабілізація ситуації. Наш довгостроковий перехід і інвестиції в більш чисті джерела енергії не повинні бути порушені. Перехід на чисту енергію - найкраща страховка від цінових шоків в майбутньому, і її необхідно прискорити", - йдеться в повідомленні.

Негайні заходи щодо захисту споживачів та бізнесу передбачають:

забезпечення екстреної підтримки споживачів, які страждають від зростання цін на енергію, наприклад, за допомогою ваучерів або часткових платежів за рахунки, які можна підтримати за рахунок доходів ЄС від СТЕ;

тимчасові відстрочки платежів за векселями;

запобіжні заходи для уникнення відключення від мережі;

тимчасове цільове зниження ставок оподаткування для вразливих домогосподарств;

допомога компаніям чи галузям промисловості відповідно до правил державної допомоги ЄС;

ширший доступ до угод про купівлю відновлюваної електроенергії та підтримувати їх за допомогою додаткових заходів тощо.

Короткострокові національні заходи включають екстрену підтримку домашніх господарств, державну допомогу компаніям і цільове зниження податків.

Згідно з рішенням, ЄС продовжить розвивати ефективну енергетичну систему з високою часткою відновлюваних джерел енергії. Відповідно до нинішньої ситуації на ринку газ, як і раніше, встановлює загальну ціну на електроенергію при його використанні, оскільки всі виробники отримують однакову ціну за один і той же продукт, коли він входить в мережу - електроенергію.

"На загальну думку, поточна модель граничного ціноутворення є найбільш ефективною, але необхідний подальший аналіз", - наголошують у ЄК.

Криза також привернула увагу до важливості сховищ для функціонування газового ринку Євросоюзу. ЄС наразі має ємність для зберігання більш ніж на 20% від річного споживання газу, але не у всіх державах-членах є сховища, і їх використання та обов'язки щодо їх утримання розрізняються, зазначили в Єврокомісії.

Єврокомісар Сімсон представить інструментарій членам Європейського парламенту в четвер, 14 жовтня, і міністрам енергетики 18 жовтня. Потім європейські лідери повинні обговорити ціни на енергоносії на майбутньому 21-22 жовтня засіданні Ради Європи.

Нагадаємо, що ціни на газ у Європі впродовж кількох останніх місяців перебувають на рекордно високих рівнях. Свого піку ціна на газ досягла 6 жовтня, коли вартість однієї тисячі кубометрів наблизилась до 2000 доларів.

Зниження цін на газ почалось після заяви президента Росії Володимира Путіна про те, що Росія перевищить свої контрактні зобов'язання щодо транзиту газу через Україну.

Євросоюз разом з українськими експертами вивчає різні сценарії розвитку подій навколо постачання газу до України.