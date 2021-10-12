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ЄС пропрацьовує різні сценарії постачання газу для України, - фон дер Ляєн

Наступного тижня має бути ухвалено політичне рішення всіма 27 країнами членами ЄС.

ЄС пропрацьовує різні сценарії постачання газу для України, - фон дер Ляєн
Фото: president.gov.ua

Євросоюз разом з українськими експертами вивчає різні сценарії розвитку подій навколо постачання газу до України.

Про це заявила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції за результатами 23-го саміту Україна - ЄС у Києві.

"Я розумію стурбованість України щодо поставок газу, зважаючи на набагато менші поставки газу від "Газпрому". Це тема не лише на цю зиму, а й на наступні зими, і тому Комісія разом із українськими експертами вивчає наразі різні сценарії, щоб забезпечити достатні поставки для України", - сказала фон дер Ляєн.

Вона запевнила, що ЄС також тісно співпрацюватиме з Україною для збільшення потужності газопостачання з країн-членів ЄС, зокрема більшого обсягу реверсу газу через ГТС Словаччини.

Президент Євроради Шарль Мішель зупинився на питанні зберігання газу у сховищах України.

"Ми розуміємо питання енергетики, тут задіяні різні геополітичні інтереси. Наступного тижня Єврорада буде обговорювати це питання і має бути ухвалено політичне рішення всіма 27 країнами членами ЄС – як співпрацювати з національними урядами, щоб ми досягли спільного блага... І питання зберігання газу в газосховищах України, наприклад, чи можемо ми почати координацію зусиль з Україною з цього питання. Будемо підтримувати інтенсивний канал співпраці з Україною з цього питання”, - розповів він.

Нагадаємо, сьогодні в Києві почався 23-ий Саміт Україна – ЄС. У межах цього заходу Україна і Європейський Союз уклали угоду про відкрите небо, попередньо підписану ще вісім років тому.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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