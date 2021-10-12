За його словами, нова Угода про спільний авіаційний простір надає ще більше можливостей обмінів і подорожей.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель у межах Саміту Україна – Європейський Союз заявив, що ЄС залишається найближчим другом України.

Відповідна заява поширена на сторінці Мішеля в Facebook.

"ЄС залишається найближчим другом України. Сьогоднішній Саміт між Європейським Союзом і Україною у Києві за участі Президента України Володимира Зеленського і Президентки Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн поглиблює наше партнерство", – зазначив він.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Політик додав, що нова Угода про спільний авіаційний простір між Україною і Євросоюзом відкриває ринок для лоукост-авіакомпаній і надає ще більше можливостей обмінів і подорожей.

Нагадаємо, сьогодні в Києві почався 23-ий Саміт Україна – ЄС. Попередній проходив у жовтні минулого року в Брюсселі. Саміти такого формату проходять з 1997 року.