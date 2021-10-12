The Sun: Росія вкрала формулу вакцини AstraZeneca і використала її для створення "Спутніка"
The Sun: Росія вкрала формулу вакцини AstraZeneca і використала її для створення "Спутніка"
Зеленський розповів, як його вмовляють не йти на другий президентський термін
Зеленський розповів, як його вмовляють не йти на другий президентський термін
Медведєв закликав керівництво РФ відмовитися від контактів із владою України до її зміни
Медведєв закликав керівництво РФ відмовитися від контактів із владою України до її зміни
10 жовтня зафіксували рекордну кількість звернень на "швидку" і госпіталізацій
10 жовтня зафіксували рекордну кількість звернень на "швидку" і госпіталізацій
В ексголови ДАБІ вкрали сховані у стелю $2 млн
В ексголови ДАБІ вкрали сховані у стелю $2 млн
Закарпатська область оголосила надзвичайну ситуацію через ціни на газ
Закарпатська область оголосила надзвичайну ситуацію через ціни на газ
Таксист, який віз Полякова перед смертю, змінив покази і визнав брехню, - адвокат
Таксист, який віз Полякова перед смертю, змінив покази і визнав брехню, - адвокат
Помер один із засновників гурту "Мертвий Півень" Михайло Барбара
Помер один із засновників гурту "Мертвий Півень" Михайло Барбара
Хмельниччина слідом за Закарпаттям оголосила надзвичайну ситуацію через ціни на газ
Хмельниччина слідом за Закарпаттям оголосила надзвичайну ситуацію через ціни на газ
ГоловнаСвіт

Президент Євроради Шарль Мішель: "ЄС залишається найближчим другом України"

За його словами, нова Угода про спільний авіаційний простір надає ще більше можливостей обмінів і подорожей. 

Президент Євроради Шарль Мішель: "ЄС залишається найближчим другом України"
Шарль Мішель, Володимир Зеленський, Урсула фон дер Ляєн
Фото: facebook.com/CharlesMichel

Президент Європейської Ради Шарль Мішель у межах Саміту Україна – Європейський Союз заявив, що ЄС залишається найближчим другом України.

Відповідна заява поширена на сторінці Мішеля в Facebook.

"ЄС залишається найближчим другом України. Сьогоднішній Саміт між Європейським Союзом і Україною у Києві за участі Президента України Володимира Зеленського і Президентки Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн поглиблює наше партнерство", – зазначив він.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Політик додав, що нова Угода про спільний авіаційний простір між Україною і Євросоюзом відкриває ринок для лоукост-авіакомпаній і надає ще більше можливостей обмінів і подорожей.

Нагадаємо, сьогодні в Києві почався 23-ий Саміт Україна – ЄС. Попередній проходив у жовтні минулого року в Брюсселі. Саміти такого формату проходять з 1997 року.

Фото: president.gov.ua

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також