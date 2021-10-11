Франція посилює правила в'їзду для українців з 11 жовтня, а Британія визнала українські сертифікати

Франція від 11 жовтня посилює правила в'їзду для громадян України.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Так, тепер країну мають право відвідувати громадяни, які пройшли повний курс вакцинації препаратами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, R-Pharm, а від моменту отримання останньої дози пройшло 7 днів (28 днів Johnson and Johnson).

Раніше в'їзд також дозволявся невакцинованим за умови наявності ПЛР-тесту або тесту на антиген і самоізоляції.

У ДПСУ також повідомляється, що Великобританія визнала українські сертифікати вакцинації та з 11 жовтня прийматиме громадян України, які пройшли повний курс препаратами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna та Pfizer.

Нагадаємо, у червні Франція почала поступово відкриватися для вакцинованих туристів. Країни поділили на три зони залежно від поширення коронавірусної епідемії, зокрема нових штамів, які непокоять світ. "Червоні" країни, поміж яких Індія, Туреччина і велика частина держав Латинської Америки, опинились у найгіршій ситуації – в’їзд із цих країн до Франції заборонено. "Зеленим" країнам, до яких потрапили всі країни ЄС, Південна Корея та Австралія з Новою Зеландією, найпростіше – після прильоту потрібно показати сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест.

Україна ж тоді потрапила до "помаранчевого" списку країн, у яких епідемія під контролем, але рівень заражень залишається високим.

Однак у липні Франція відкрила кордони для всіх типів подорожей і для українців - за наявності повного курсу щеплення однією з вакцин, затверджених регулятором ЄС, або свіжого негативного тесту.

У серпні Франція дозволила вакцинованим громадянам України, які мають біометричні паспорти, подорожувати до своїх заморських територій без спеціальної візи.