The Sun: Росія вкрала формулу вакцини AstraZeneca і використала її для створення "Спутніка"

У Кремлі назвали газету і її публікацію ненауковою.

Британський таблоїд The Sun заявив, що російську вакцину "Спутнік V" було створено на основі вкраденої шпигунами формули вакцини AstraZeneca. Відповідні докази нібито мають британські спецслужби.

"Російська вакцина "Спутнік" використовує технологію, подібну до вакцини, розробленої в Оксфорді. Служби безпеки впевнені, що її було скопійовано. Відомо, що дані були вкрадені іноземним шпигуном", - йдеться в публікації.

Представники уряду Великої Британії відмовилися коментувати інформацію Sun, а у Росії звинувачення відкинули.

"Газета Sun - це ж дуже відома глибоко ненаукова газета. Ну, напевно, так ми і ставимося до цих публікації", - сказав із цього приводу речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, що в 2020 році британські ЗМІ повідомили, що російські хакери намагаються вкрасти дані про вакцину від COVID-19, яка саме розробялася в Оксфорді. Тодішній міністр державної безпеки Джеймс Брокеншир тоді говорив, що розвідка була впевненою у своїх висновках.

У липні 2020 року розвідки Великобританії, США та Канади спільно звинуватили пов'язаних із ФСБ хакерів у кібератаках проти розробників вакцин від COVID-19.

Російська розробка "Спутнік V" - це дводозова рекомбінантна векторна вакцина, яка після введення в організм людини доставляє частинки геному коронавірусу SARS-CoV-2. Для доставки використовується комбінація з двох аденовірусів — Ad5 та Ad26. Після цього організм починає виробляти коронавірусні білки, провокуючи реакцію імунної системи.

Схожий підхід до розробки вакцини використовують й інші компанії, зокрема AstraZeneca. Британська вакцина створена на основі аденовіруса шимпанзе, російська використовує аденовірусу людини.

Нагадаємо, що російський "Спутнік" досі не сертифіковано Всесвітньою організацією охорони здоров'я, хоча Росія оголосила про її створення ще у серпні 2020 року.