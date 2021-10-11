Apple вперше самостійно імпортувала в Україну свою продукцію
Apple вперше самостійно імпортувала в Україну свою продукцію
Артист московського Большого театру загинув під час вистави на очах глядачів
Артист московського Большого театру загинув під час вистави на очах глядачів
Президента Чехії терміново госпіталізували, він у реанімації (оновлено)
Президента Чехії терміново госпіталізували, він у реанімації (оновлено)
У Мелітополі знайшли мертвим відомого бізнесмена
У Мелітополі знайшли мертвим відомого бізнесмена
Під час акції біля будинку Порошенка у Козині відбулися сутички
Під час акції біля будинку Порошенка у Козині відбулися сутички
Зеленський розповів, як його вмовляють не йти на другий президентський термін
Зеленський розповів, як його вмовляють не йти на другий президентський термін
Медведєв закликав керівництво РФ відмовитися від контактів із владою України до її зміни
Медведєв закликав керівництво РФ відмовитися від контактів із владою України до її зміни
Ляшко: Херсонська область за критеріями заходить у "червону" зону
Ляшко: Херсонська область за критеріями заходить у "червону" зону
Під будинками Зеленського і Порошенка тривають акції протесту
Під будинками Зеленського і Порошенка тривають акції протесту
ГоловнаСвіт

The Sun: Росія вкрала формулу вакцини AstraZeneca і використала її для створення "Спутніка"

У Кремлі назвали газету і її публікацію ненауковою.

The Sun: Росія вкрала формулу вакцини AstraZeneca і використала її для створення "Спутніка"
Фото: EPA/UPG

Британський таблоїд The Sun заявив, що російську вакцину "Спутнік V" було створено на основі вкраденої шпигунами формули вакцини AstraZeneca. Відповідні докази нібито мають британські спецслужби.

"Російська вакцина "Спутнік" використовує технологію, подібну до вакцини, розробленої в Оксфорді. Служби безпеки впевнені, що її було скопійовано. Відомо, що дані були вкрадені іноземним шпигуном", - йдеться в публікації.

Представники уряду Великої Британії відмовилися коментувати інформацію Sun, а у Росії звинувачення відкинули.

"Газета Sun - це ж дуже відома глибоко ненаукова газета. Ну, напевно, так ми і ставимося до цих публікації", - сказав із цього приводу речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, що в 2020 році британські ЗМІ повідомили, що російські хакери намагаються вкрасти дані про вакцину від COVID-19, яка саме розробялася в Оксфорді. Тодішній міністр державної безпеки Джеймс Брокеншир тоді говорив, що розвідка була впевненою у своїх висновках.

У липні 2020 року розвідки Великобританії, США та Канади спільно звинуватили пов'язаних із ФСБ хакерів у кібератаках проти розробників вакцин від COVID-19.

Російська розробка "Спутнік V" - це дводозова рекомбінантна векторна вакцина, яка після введення в організм людини доставляє частинки геному коронавірусу SARS-CoV-2. Для доставки використовується комбінація з двох аденовірусів — Ad5 та Ad26. Після цього організм починає виробляти коронавірусні білки, провокуючи реакцію імунної системи.

Схожий підхід до розробки вакцини використовують й інші компанії, зокрема AstraZeneca. Британська вакцина створена на основі аденовіруса шимпанзе, російська використовує аденовірусу людини.

Нагадаємо, що російський "Спутнік" досі не сертифіковано Всесвітньою організацією охорони здоров'я, хоча Росія оголосила про її створення ще у серпні 2020 року.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також