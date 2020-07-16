Британія, США та Канада звинуватили Росію в хакерських атаках на розробників вакцини від COVID-19

"Вони підривають життєво важливе співробітництво всього світу"

Велика Британія, США та Канада викрили російських хакерів в атаках на медичні лабораторії західних країн і розробників вакцин від COVID-19.

Про це повідомляє Бі-бі-сі.

Розвідслужби трьох країн поклали провину за атаки на угруповання Cozy Bear, відоме також як APT29 і Dukes. Його пов'язують із ФСБ Росії.

"Ми викрили сьогодні їхні кібератаки проти тих, хто розробляє вакцину від COVID-19. Вони підривають життєво важливе співробітництво всього світу", - наголосив міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб.

The 🇬🇧 stands with 🇺🇸 & 🇨🇦 against the reckless actions of Russia’s intelligence services, who we have exposed today for committing cyber attacks against those working on a #Covid19 vaccine - undermining vital 🌎 cooperation to defeat this pandemic https://t.co/6nIq8Nu5Iz — Dominic Raab (@DominicRaab) July 16, 2020

Британський національний центр кібербезпеки (NCSC) заявив, що виявивши напад, негайно поділився інформацією з американськими і канадськими колегами. Чи вдалося зловмисникам вкрасти дані, не сказано. Крім того, британська спецслужба розповсюдила рекомендації, як захиститися від хакерів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не залишати безкарними атаки російських хакерів.

"Я приєднуюся до Домініка Рааба, канадських і американських партнерів у висловленні занепокоєння з приводу російських кібератак проти розробників вакцини COVID-19. Україна протягом багатьох років переживає російські кібератаки та наполягає, що міжнародне право повністю застосовується до кіберпростору. Порушення не повинні залишатися безкарними", - написав він у своєму Twіtter.

I join @DominicRaab, Canadian & U.S. partners in voicing concern over Russian cyber attacks against COVID-19 vaccine developers. Ukraine has suffered Russian cyber attacks for years & insists the international law fully applies to cyber space. Violations should not go unpunished. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 16, 2020

Нагадаємо, у ВООЗ не впевнені, що створять ефективну вакцину проти коронавірусу. Однак нещодавно у США похвалилися результатами випробувань вакцини Moderna, яка викликала сильну імунну реакцію в усіх 45 пацієнтів на ранній стадії випробувань.