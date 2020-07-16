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Британія, США та Канада звинуватили Росію в хакерських атаках на розробників вакцини від COVID-19

"Вони підривають життєво важливе співробітництво всього світу"

Британія, США та Канада звинуватили Росію в хакерських атаках на розробників вакцини від COVID-19
Фото: facebook/Івано-Франківська обласна клінічна лікарня

Велика Британія, США та Канада викрили російських хакерів в атаках на медичні лабораторії західних країн і розробників вакцин від COVID-19.

Про це повідомляє Бі-бі-сі.

Розвідслужби трьох країн поклали провину за атаки на угруповання Cozy Bear, відоме також як APT29 і Dukes. Його пов'язують із ФСБ Росії.

"Ми викрили сьогодні їхні кібератаки проти тих, хто розробляє вакцину від COVID-19. Вони підривають життєво важливе співробітництво всього світу", - наголосив міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб.

Британський національний центр кібербезпеки (NCSC) заявив, що виявивши напад, негайно поділився інформацією з американськими і канадськими колегами. Чи вдалося зловмисникам вкрасти дані, не сказано. Крім того, британська спецслужба розповсюдила рекомендації, як захиститися від хакерів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не залишати безкарними атаки російських хакерів.

"Я приєднуюся до Домініка Рааба, канадських і американських партнерів у висловленні занепокоєння з приводу російських кібератак проти розробників вакцини COVID-19. Україна протягом багатьох років переживає російські кібератаки та наполягає, що міжнародне право повністю застосовується до кіберпростору. Порушення не повинні залишатися безкарними", - написав він у своєму Twіtter.

Нагадаємо, у ВООЗ не впевнені, що створять ефективну вакцину проти коронавірусу. Однак нещодавно у США похвалилися результатами випробувань вакцини Moderna, яка викликала сильну імунну реакцію в усіх 45 пацієнтів на ранній стадії випробувань.

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