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Хакери зламали Twitter-акаунти Гейтса, Маска і Байдена

Через хакерську атаку акції Twitter впали на 4%.

Хакери зламали Twitter-акаунти Гейтса, Маска і Байдена
Twitter
Фото: EPA/UPG

У ніч 16 липня хакери зламали кілька десятків акаунтів у Twitter політиків, бізнесменів і публічних осіб зі США та інших країн.

Зокрема, атаки зазнали мікроблоги засновника Microsoft Білла Гейтса, засновника SpaceX і гендиректора Tesla Ілона Маска, політика Джо Байдена, репера Каньє Веста і його дружини Кім Кардаш’ян, експрезидента США Барака Обами, пише The Guardian.

Атаки також зазнали акаунти гендиректора Amazon Джефа Безоса, голови Berkshire Hathaway Воррена Баффета, колишнього мера Нью-Йорка Майка Блумберґа, а також офіційні акаунти Uber, Apple, сервісу для переказів грошей Cash App та інших компаній.

У зламаних акаунтах з’явилися твіти із закликом надсилати біткойни на певні гаманці і з обіцянкою повернути криптовалюту назад у подвійному розмірі.

Користувачі встигли переказати на зазначені на сторінках Маска і Гейтса біткойн-гаманці криптовалюти на 50 тисяч доларів, повідомляє The Verge.

Через хакерську атаку акції Twitter впали на 4%.

За попередніми даними, хакери зламали сам механізм автентифікації Twitter. Це дозволило їм отримати доступ до акаунтів без знання пароля і логіна користувача. Twitter довелося тимчасово відключити можливість публікувати повідомлення.

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