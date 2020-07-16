Російська поліція 15 липня затримала в Москві понад 140 людей, які протестували проти затверджених конституційних змін, що дозволяють президентові РФ Володимиру Путіну перебувати при владі до 2036 року.
Серед затриманих були виконавчий директор правозахисної групи "Відкрита Росія" Андрій Пивоваров, політик Юлія Галяміна та її дочка, передає Радіо Свобода.
Сотні людей зібралися на площі Пушкіна в Москві, скандуючи "Путін у відставку" та "Путін шахрай". Вони офіційно підписали петицію проти конституційних змін, які були схвалені під час загальнонаціонального голосування, проведеного між 25 червня та 1 липня.
Не покажут на 1-ом!#россия #москва #хабаровск pic.twitter.com/cqV1PqC7lP— Президент Зурумбии Шпайзман 🤬 (@Prezident_of_Zu) July 15, 2020
Також учасники акції скандували "Москва, виходь!"
Люди скандируют "Москва выходи" pic.twitter.com/J4bJsaHhcq— Юля Зараза (@o_zaraza) July 15, 2020
За даними ОВД-Инфо, мітинг був несанкціонованим - влада Москви відмовила в його проведенні на підставі указу мера столиці РФ Собяніна від 5 березня.
Однак група активістів все одно провела захід, почавши ходу з подальшим перекриттям проїжджої частини і створенням перешкод у дорожньому русі.
Акції протесту через "обнулення" президентських термінів Путіна відбулися і в Петербурзі.
Нагадаємо, зміни до Конституції РФ були прийняті на всеросійському плебісциті, що проходив з 25 червня по 1 липня. Його рішення не мають обов'язкової чинності. З-поміж іншого, поправки до Конституції дозволяють президенту Путін балотуватися ще на два президентські терміни після того, як його чинний президентський термін закінчиться у 2024 році.