У Китаї жінка через поїздку в ліфті заразила 71 особу

Вона повернулася з поїздки до США.

Епідеміологи провінції Хейлунцзян у Китаї провели розслідування, щоб встановити джерело нового спалаху коронавірусу. Про це повідомляє "Канал 24. Здоров’я” з посиланням на Independent.

Виявилося, що жінка з безсимптомним перебігом COVID-19 заразила понад 70 людей після поїздки в ліфті. Вона повернулася з поїздки в США 19 березня. До того моменту в провінції Хейлунцзян уже вісім днів не реєструвалися нові випадки коронавірусу.

У китаянки не було ніяких симптомів захворювання, її тест на коронавірус був негативним, але вона все одно прийняла рішення самоізолюватись, тому що повернулася з країни, де спалахнула епідемія.

Жінка була настільки акуратна, що навіть користувалася ліфтом поодинці, але в якийсь момент сусідка зайшла в ліфт відразу після неї.

Наприкінці березня матір сусідки та її хлопець побували на багатолюдній вечірці. 2 квітня один з її учасників переніс інсульт і потрапив до лікарні, за ним доглядали двоє його синів, потім його перевели в іншу лікарню.

Пізніше в них у всіх діагностували коронавірус, усі троє заразили близько шістдесяти осіб в обох стаціонарах. Також заразилася інші сусіди, загальне число заражених сягнуло 71.

На думку епідеміологів, ланцюжок зараження почався з кнопки ліфта, в якому проїхалася жінка, яка повернулася з США. Тест на антитіла підтвердив, що вона була безсимптомним носієм вірусу.

Нагадаємо, станом на квітень Китаю загалом вдалося зупинити епідемію. Нові випадки в основному завозяться з-за кордону, оскільки хвороба вийшла за межі КНР і призвела до пандемії.

Через новий спалах COVID-19 у Китаї під карантин потрапили понад 100 млн осіб. У провінції Цзілінь було зафіксовано загалом усього 127 випадків коронавірусу. Водночас у провінції Хубей, що стала епіцентром поширення нової інфекції, зареєстрували 68 тис. випадків інфікування.

З грудня минулого року жертвами коронавірусу в Китаї стали 4633 особи, зареєстровано 82 954 активних випадки зараження, з них 1704 ввезених з-за кордону.