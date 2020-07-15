​Голова Податкової: Уманський мав рацію - обсяги скруток із ПДВ сягають 40 млрд гривень
​Голова Податкової: Уманський мав рацію - обсяги скруток із ПДВ сягають 40 млрд гривень
Падение Святой Софии. Почему Эрдоган возвращает Турцию к Османской империи
Падение Святой Софии. Почему Эрдоган возвращает Турцию к Османской империи
Мангер заявив про причетність до вбивства Катерини Гандзюк генерала СБУ
Мангер заявив про причетність до вбивства Катерини Гандзюк генерала СБУ
Рада проголосувала за закон про легалізацію грального бізнесу (оновлено)
Рада проголосувала за закон про легалізацію грального бізнесу (оновлено)
​Вірменія викликала українського посла через заяви МЗС про конфлікт з Азербайджаном
​Вірменія викликала українського посла через заяви МЗС про конфлікт з Азербайджаном
Потужна злива накрила Запоріжжя та Харків
Потужна злива накрила Запоріжжя та Харків
У "Слуги народу" з’явився "темник", як звітувати за рік роботи напередодні місцевих виборів
У "Слуги народу" з’явився "темник", як звітувати за рік роботи напередодні місцевих виборів
Рада не дала "зеленого світла" для відставки директора НАБУ Ситника
Рада не дала "зеленого світла" для відставки директора НАБУ Ситника
Нардепи "Слуги народу" виступили проти законопроєкту щодо продовження навчання в школах російською мовою
Нардепи "Слуги народу" виступили проти законопроєкту щодо продовження навчання в школах російською мовою
ГоловнаСвіт

У Чехії зіткнулися пасажирський і вантажний потяги

Одна людина загинула, десятки постраждали.

У Чехії зіткнулися пасажирський і вантажний потяги
Фото: twitter.com/Spravazeleznic

У Чехії неподалік від містечка Чеський Брод під Прагою зіткнулися пасажирський і вантажний потяги. В результаті одна людина загинула і більш ніж 30 постраждали.

Про це повідомляє сайт Aktualne.

Пасажирський поїзд CityElefant врізався у вантажний поштовий потяг, який стояв на колії. У пасажирському потязі було від 100 до 120 осіб. Після удару він зійшов з рейок. У результаті зіткнення загинув водій цього потяга.

Зазначають, що серед поранених восьмеро неповнолітніх.

За попередньою інформацією, причиною аварії став технічний збій.

Нагадаємо, що в січні 2020-го на Закарпатті потяг врізався у вантажівку. Постраждали дві людини, які перебували в кабіні автомобіля.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також