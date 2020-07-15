У Чехії неподалік від містечка Чеський Брод під Прагою зіткнулися пасажирський і вантажний потяги. В результаті одна людина загинула і більш ніж 30 постраждали.

Про це повідомляє сайт Aktualne.

Пасажирський поїзд CityElefant врізався у вантажний поштовий потяг, який стояв на колії. У пасажирському потязі було від 100 до 120 осіб. Після удару він зійшов з рейок. У результаті зіткнення загинув водій цього потяга.

Зазначають, що серед поранених восьмеро неповнолітніх.

За попередньою інформацією, причиною аварії став технічний збій.

VEČERNÍ SRÁŽKA DVOU VLAKŮ U ČESKÉHO BRODU

V úterý 14. července v 21.37 hodin přijalo Krajské operační a informační středisko HZS Středočeského kraje hlášení o vážné železniční nehodě dvou vlaků u Českého Brodu na Kolínsku.

Další fotografie a video v článku na našem webu: pic.twitter.com/hZ7qnx704d — HZS ScK (@HZS_ScK) July 15, 2020

Нагадаємо, що в січні 2020-го на Закарпатті потяг врізався у вантажівку. Постраждали дві людини, які перебували в кабіні автомобіля.