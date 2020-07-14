Международное сообщество проявляет безучастность к нашей трагедии

Несмотря на то, что армянская сторона пыталась сохранить секретность и добиться неожиданности, наши войска смогли быстро и эффективно нанести удар по вражеским силам и отразить их, нанеся потери.

Вероятное намерение враждебных сил состояло в том, чтобы получить контроль над территорией, которая обеспечивает тактическое превосходство и держит окружающие деревни под постоянным давлением. Кроме того, контроль над Товузским районом для армян очень важен, так как рядом проходят межгосударственные коммуникации и мегапроекты – газопровод через Грузию в Турцию, железная и автомобильная дороги. По мнению ряда экспертов, армянской стороне хочется представить Азербайджан как агрессора, посягающего на армянские территории, поэтому нынешняя провокация устроена не в зоне оккупации, а на госгранице.

В результате атаки армян мы понесли потери. 4 азербайджанских военнослужащих были убиты и несколько ранены.

Наши шехиды это:

1-й лейтенант Махмудов Рашад

Сержант Садыгов Вугар

Старший солдат Мамедов Эльшад

Солдат Дашдамиров Хайям.

Кроме того, сегодня стало известно, что во время ночных боев геройски погибли генерал-майор азербайджанской армии Полад Гашимов и ряд военнослужащих.

Да упокоит Аллах души наших шехидов, желаю исцеления нашим военнослужащим, получившим ранения.

В качестве контрмеры Азербайджан использовал огонь, используя свои минометы, артиллерию и танки для нейтрализации враждебных сил и получения контроля над ситуацией.

Некоторые позиции Азербайджана вдоль линии конфронтации были также обстреляны армянскими войсками из стрелкового оружия, минометов и артиллерии. Вражеские силы были подавлены и нейтрализованы контр-огнем.

При точном нацеливании азербайджанская армия смогла нейтрализовать некоторые позиции армянских огневых и боевых цитаделей. Одно артиллерийское орудие, одна военная машина и несколько военнослужащих вооруженных сил Армении были обезврежены.

Это подтвердили потери. Настоящая картина известна только армянам.

В настоящее время ситуация все еще напряженная. 14 июля 2020 года в результате артиллерийского обстрела, проведенного вооруженными силами Армении в направлении Товузского района, был убит мирный житель. Это Азиз Азизов, 1944 года рождения, житель села Агдам Товузского района. Стрельба по гражданским лицам из тяжелого оружия является явным проявлением армянского фашизма и варварства.

Фото: предоставлено Эльмирой Ахундовой

Международное сообщество и сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны отреагировать и решительно осудить нападения армянских военных подразделений на гражданское население Азербайджана.

Данную провокацию вооруженных сил Армении следует рассматривать в качестве продолжения заявлений и действий, осуществляемых за последнее время руководством страны-агрессора Армении, направленных на эскалацию напряжённости в регионе.

Республика Армения, отразив элементы своей агрессорской политики в национальной стратегии безопасности страны, вместо устранения последствий конфликта и вывода оккупационных сил с международно-признанных территорий Азербайджана, отчётливо демонстрирует стремление к захвату новых территорий и росту напряжённости.

Провокация вооруженных сил Армении ставит под серьезное сомнение значимость проводимых при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Данными действиями Армения стремится вовлечь в конфликт третьи страны. Однако позиция мирового сообщества относительно агрессорской политики Армении общеизвестна.

Все провокации вражеских сил будут и впредь достойно пресекаться. Вся ответственность за подобные провокационные действия, служащие эскалации напряжённости, лежит на Армении.

Армения уже не в первый раз совершает военные провокации на государственной границе. В последние несколько месяцев в результате этих военных провокаций погибли наши военнослужащие, а также гражданские лица.

Хотелось бы помянуть с чувством глубокой скорби и маленькую Захру (Гулиева Захра Эльнур гызы - 2016 г.р.) и ее бабушку (Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы -1966 г.р.), которые были убиты армянами во время обстрела армянскими ВС из минометов и станковых гранатометов ее родного села Алханлы Физулинского района. В этом году ей исполнилось бы 4 года.

Сегодня напряженная ситуация на границе продолжается. Всю ответственность несет военно-политическое руководство Армении, так как именно из-за двуличной и лицемерной деятельности руководства Армении происходят такие инциденты. С одной стороны, оно обращается к международной общественности и просит помощи для укрепления режима прекращения огня на линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана, с другой, совершая военные провокации, стремится напасть на территорию Азербайджана, захватить наши позиции, подвергает обстрелу гражданское население, наши села. Эта грязная и коварная политика толкает Армению к пропасти. Вся ответственность падает на руководство Армении. Азербайджан и дальше будет защищать свою территориальную целостность, свои границы. Это еще раз подтвердили сокрушительные удары, нанесенные по врагу в последние дни.

Азербайджан никогда не смирится с тем, чтобы его земли оставались под оккупацией, не смирится с оккупацией и сделает все возможное, чтобы восстановить свою территориальную целостность.

13 июля Верховный главнокомандующий Азербайджана Ильхам Алиев отчетливо высказался на заседании Совета безопасности страны по азербайджанской позиции: «Международным организациям направлены соответствующие обращения, и как только позволит оперативная обстановка, мы пригласим военных представителей зарубежных стран на эту территорию, чтобы они своими глазами увидели ситуацию. Чтобы они увидели, кто совершил эту военную провокацию. Увидели, что произошло в результате этой военной провокации и кто несет ответственность за обострение ситуации. Наше дело – правое, Азербайджан ни на шаг не отступит от своей принципиальной позиции».

Фото: предоставлено Эльмирой Ахундовой Заседание Совета Безопасности Азербайджана

Внутренняя ситуация в Армении уже достигла кризисной отметки. Внутренние раздоры получили широкий размах. В то же время их очень беспокоят и усиливают в них чувство зависти международные успехи, достигнутые в последнее время нашей страной. В частности, наша успешная деятельность в рамках международных организаций, заявления, постановления, принятые в последнее время всеми ведущими международными организациями относительно армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, поддержка территориальной целостности нашей страны, конечно, нанесли очень серьезный удар по позициям Армении, связанным с конфликтом. В то же время регулярно приводимые нами с высоких трибун конкретные факты, убедительные обоснования, связанные как с историей конфликта, так и историей региона, конечно, полностью сводят на нет их пропаганду. Уже весь мир знает о том, что Нагорный Карабах – исконная историческая азербайджанская земля, это подтверждается множеством документов, которые мы в настоящее время доводим до широкой международной общественности. Одновременно весь мир признает Нагорный Карабах как неотъемлемую часть Азербайджана, что также подтверждается достаточно большим количеством международных документов и заявлений. В том числе проведенные недавно в так называемой «Нагорно-Карабахской республике» пресловутые «выборы» не только не были признаны ни одной страной, но и все ведущие международные организации, соседние страны и страны, занимающиеся данным вопросом, осудили эти выборы. Таким образом, еще раз была выражена поддержка территориальной целостности нашей страны, еще раз было открыто указано, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана.

Поэтому господствующий в настоящее время в Армении хаос и приближение ситуации к кризисной отметке побудили их к этим грязным деяниям. С другой стороны, не секрет, что Армения уже долгое время в своих действиях, связанных с конфликтом, приводя в пример, в частности, армяно-азербайджанскую государственную границу, пытается сформировать такое мнение, что якобы Азербайджан совершает нападения на территорию Армении. Это ложь. Все атаки совершаются Арменией, есть достаточно много документов, видео- и фотодокументов, подтверждающих это. Азербайджан просто адекватно отвечает на все провокации. Если с территории Армении осуществляется обстрел азербайджанских позиций, азербайджанских сел, то мы, естественно, будем давать и даем адекватный ответ. Поэтому Армения, используя все возможности, в том числе выдумывая фальшивые данные, делает все возможное, чтобы привлечь к государственной границе особое внимание. Нынешняя военная провокация – очередное проявление этой грязной политики.

Считаем, что еще одна причина данной провокации заключается в том, что в последнее время Азербайджан добился огромных успехов на международной арене. По нашей инициативе проведены саммиты международных организаций. По нашей инициативе созвана специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Это предложение, эту инициативу поддержали более 130 стран, Армения же выступила против нее и вновь оконфузилась, в очередной раз изолировав себя от всего мира. Своей непонятной позицией в вопросе борьбы с COVID, находящимся сегодня на первом месте в повестке дня мира, она привлекла внимание всего мира к своей грязной политике. Как такое возможно, чтобы сегодня, когда Азербайджан требует объединения всего мира в этой борьбе, Армения выступила против.

Поэтому можно сказать, что Армения утрачивает все опоры на международной арене. Внутренняя ситуация достаточно напряженная. Все уже понимают, что обещанное «процветание» - это грезы, ложь. Конечно, сообщение официальных органов Армении в связи с инцидентом 12 июля - очередной признак лжи. В этом сообщении они пытаются свалить ответственность на Азербайджан, в то время как для этого нет никаких оснований. Все независимые эксперты могут подтвердить это, - без всяких на то оснований по нашему военному посту был нанесен артиллерийский удар. У них хватает сил только на то, чтобы обстреливать гражданское население или же неожиданно открыть огонь по нашему военному посту.

До тех пор, пока будет оккупирована азербайджанская территория, такие инциденты неизбежны. Мы об этом говорили и в 2016 году, когда были активные боевые действия. К сожалению, международное сообщество проявляет безучастность к нашей трагедии, ограничиваясь ни к чему не обязывающими заявлениями и призывами к миру. Между тем, статус-кво не может длиться вечно. Терпение азербайджанского народа не беспредельно!

Хотелось бы выразить глубокую признательность уважаемому МИДу Украины за четкую и принципиальную позицию в поддержке суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно-признанных границах на основе общепризнанных принципов и норм международного права, а также Резолюций Совета Безопасности ООН № 822, 853, 874 и 884. Позиция была выражена отчетливо в следующих заявлениях МИДа Украины от 13 июля 2020 года по вопросу обострения ситуации на армяно-азербайджанской государственной границе в Товузском направлении и от 31 марта 2020 года по непризнанию так называемых президентских и парламентских выборов на территории Нагорного Карабаха, Азербайджана.

Наши политические связи находятся на высоком уровне. Наши отношения прошли испытания временем. Мы всегда были опорой друг другу в трудные времена. Украина всегда была надежным другом и важным стратегическим партнером для Азербайджана, и сегодня это так. Мы поддерживаем друг друга и в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности наших стран в рамках признанных на международном уровне границ. Этот принцип охватывает наше сотрудничество как в двусторонних контактах, так и в рамках международных организаций. Это показатель высокого уровня отношений между нашими странами. Мы выступаем с единой позиции как на региональном, так и на глобальном уровне.

Материал предоставлен Посольством Азербайджанской Республики в Украине.