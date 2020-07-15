В Ізраїлі можуть повернутися до жорсткого карантину

Коронавірус може нести загрозу для країни ще "півтора року або навіть більше".

В Ізраїлі спостерігається новий спалах коронавірусу. Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц попередив жителів країни про можливе повернення повного або часткового карантину. Про це пише "РБК-Україна" з посиланням на телеканал KAN.

Ганц попередив, що в Ізраїлі може скластися ситуація, за якої уряду доведеться посилювати обмеження. Він вважає, що коронавірус може нести загрозу для країни ще "півтора року або навіть більше".

Крім того, міністр охорони здоров'я Ізраїлю Юлі Едельштейн заявив, що вже у найближчі 3-4 дні країна може повернутися до жорсткого карантину, якщо поширення коронавірусу не зупиниться.

"Якщо з нами трапиться медичне чудо і ми побачимо зміну тенденції, то, можливо, нам не доведеться вводити жорсткий карантин", - наголосив Едельштейн.

Нагадаємо, уряд Ізраїлю вирішив продовжити до 1 серпня заборону на в'їзд у країну пасажирам, які не є громадянами або резидентами. Виняток зроблять для пасажирів, які мають спеціальний дозвіл від Управління у справах населення та імміграції.