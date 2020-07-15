Рада проголосувала за закон про легалізацію грального бізнесу (оновлено)
Рада проголосувала за закон про легалізацію грального бізнесу (оновлено)
Потужна злива накрила Запоріжжя та Харків
Потужна злива накрила Запоріжжя та Харків
Падение Святой Софии. Почему Эрдоган возвращает Турцию к Османской империи
Падение Святой Софии. Почему Эрдоган возвращает Турцию к Османской империи
МОЗ: карантин в Україні продовжать ще на місяць, але змінять умови
МОЗ: карантин в Україні продовжать ще на місяць, але змінять умови
Мангер заявив про причетність до вбивства Катерини Гандзюк генерала СБУ
Мангер заявив про причетність до вбивства Катерини Гандзюк генерала СБУ
Рада не дала "зеленого світла" для відставки директора НАБУ Ситника
Рада не дала "зеленого світла" для відставки директора НАБУ Ситника
​Вірменія викликала українського посла через заяви МЗС про конфлікт з Азербайджаном
​Вірменія викликала українського посла через заяви МЗС про конфлікт з Азербайджаном
Нардепи "Слуги народу" виступили проти законопроєкту щодо продовження навчання в школах російською мовою
Нардепи "Слуги народу" виступили проти законопроєкту щодо продовження навчання в школах російською мовою
​Голова Податкової: Уманський мав рацію - обсяги скруток із ПДВ сягають 40 млрд гривень
​Голова Податкової: Уманський мав рацію - обсяги скруток із ПДВ сягають 40 млрд гривень
ГоловнаСвіт

Apple виграла у Євросоюзу суд про податки на 13 млрд євро

У 2016 році Єврокомісія заявила, що Ірландія незаконно подарувала Apple 13 млн євро у вигляді податкових пільг.

Apple виграла у Євросоюзу суд про податки на 13 млрд євро

Суд ЄС скасував рішення Єврокомісії щодо штрафу для компанії Apple на 13 млрд євро, накладений 2016 року через її діяльність в Ірландії.

Про це повідомляє Бі-бі-сі.

"Ставши на сторону американського виробника iPhone та Ірландії, суд ЄС звів серйозну перешкоду на шляху "хрестового походу" ЄС проти техногігантів із США, до числа яких входять Google, Facebook і Amazon, які заробляють по всьому світу, а податки платять або в США, або в пільгових юрисдикціях", - пише видання.

Зазначається, що завдяки не завжди легальним схемам країни ЄС втрачають більш ніж 250 млрд євро на рік. Особливо актуальним питання є сьогодні, коли через коронавірус ЄС занурюється в найбільшу кризу століття.

Судова тяганина проти Apple триває не один рік, і, як очікується, нині вона не завершиться. Скоріше за все, рішення оскаржать і воно потрапить на розгляд до вищої судової інстанції ЄС.

Тим часом в Ірландії привітали рішення суду, пише Reuters. "Ірландія завжди мала чітке розуміння, що дві компанії Apple не користувалися особливим ставленням. Суму… було стягнено згідно зі стандартними правилами оподаткування в Ірландії", - йдеться в заяві міністерства фінансів Ірландії.

Нагадаємо, 30 серпня 2016 року Єврокомісія зобов'язала Apple виплатити ЄС 13 млрд євро податкової заборгованості. Після цього США звинуватили Євросоюз у привласненні податків Apple, призначених Америці.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також