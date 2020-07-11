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Трамп підтвердив кібератаку США на російську "фабрику тролів" у 2018, - WP

Президент пояснив, що діяв на основі розвідданих про втручання російської сторони у вибори в США. 

Трамп підтвердив кібератаку США на російську "фабрику тролів" у 2018, - WP
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп у 2018 році схвалив проведення кібератаки на російське Агентство інтернет-розслідувань, відоме також як "фабрика тролів"

Про це оглядач видання The Washington Post Марк Тісен пише в своїй колонці в суботу, 11 липня. 

За словами журналіста, який кілька днів тому провів інтерв'ю з президентом, Трамп у відповідь на питання, чи санкціонував він атаку, відповів: "Правильно".

Президент пояснив, що діяв на основі наданих йому розвідданих про втручання російської сторони у вибори в США. Видання повідомляло про хакерську атаку ще в лютому 2019 року, проте Трамп раніше не підтверджував її проведення.

За словами президента, кібератака була лише одним з елементів політики США щодо РФ. 

"Ніхто не проявляє до Росії більше жорсткості, ніж я", - підкреслив Трамп. 

Президент вважає, що протидіє Росії, оскільки схвалив постачання зброї Україні, перетворив США на "державу номер один з видобутку нафти", а також неодноразово критикував газопровід "Північний потік-2".

Агентство інтернет-розслідувань із Санкт-Петербурга вважають однією з компаній, які впливають на громадську думку в соціальних мережах в інтересах Кремля. Фірму пов'язують зі структурами російського бізнесмена Євгена Пригожина

Влада РФ неодноразово заперечувала своє втручання в вибори президента США 2016 року. 

Розслідування американського спецпрокурора Роберта Мюллера виявило спроби російської влади вплинути на передвиборчі перегони, але не змогло довести змову передвиборчого штабу Трампа з РФ.

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