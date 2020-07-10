Нідерланди судитимуться проти Росії в ЄСПЛ за збитий МН17

Нідерланди судитимуться проти Росії в Європейському суді з прав людини, щоб притягнути до відповідальності Росію за збитий на Донбасі "Боїнг" Малазійських авіаліній.

Відповідна інформація розміщена на сайті уряду королівства.

У заяві сказано, що Нідерланди нададуть суду всю інформацію, наявну на цей час.

"Подаючи цю міждержавну скаргу, Нідерланди підтримують усіх 298 жертв MH17 17 різних національностей та їхніх найближчих родичів. Здобуття справедливості є і залишиться вищим пріоритетом уряду. Передаючи справу в ЄСПЛ і максимально підтримуючи заяви найближчих родичів, ми наближаємося до цієї мети", - йдеться в документі.

В уряді також зазначили, що країна надає великого значення зустрічам з російською стороною стосовно цієї катастрофи.

Також в уряді зазначили, що скарга держави подається в ЄСПЛ одночасно з індивідуальними скаргами родичів загиблих.

Нагадаємо, 22 червня в Гаазі поновилися слухання в рамках судового процесу у справі про збитий в небі над Донбасом літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17. Попередній етап слухань пройшов з 8 по 10 червня. На ньому сторони повідомили про виконану роботу і зібрану інформацію.

Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Усі, хто перебував на борту (298 осіб), загинули.

Розслідування причин катастрофи веде спільна слідча група (JIT, ССД), в яку входять представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії і Малайзії. У вересні 2016 року ССД оприлюднила висновки, згідно з якими лайнер був збитий ракетою, запущеною з ЗРК "Бук", а рік тому оголосила про приналежність цього "Бука". За даними ССД, це ракетна установка російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, дислокованої в Курську.

19 травня 2019 року слідча група офіційно назвала чотирьох обвинувачених у причетності до загибелі рейсу МН17: росіяни Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко. Усі вони, як повідомлялося, в суд не з'явилися. Пулатов на цей момент - єдиний фігурант справи - відправив на слухання своїх адвокатів.

Раніше група розслідувачів Bellingcat назвала ключового фігуранта справи про катастрофу MH17: ним виявився заступник голови прикордонної служби ФСБ Росії.