Головою Єврогрупи обрано ірландця Донох'ю

Його попередником на посаді був міністр фінансів Португалії Маріу Сентену.

Єврогрупа на засіданні в четвер, 9 липня, обрала своїм новим керівником міністра фінансів, державних витрат і реформ Ірландії Паскаля Донох'ю. Про це оголосив на пресконференції, що проходила по відеозв'язку, його попередник португалець Маріу Сентену, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Новий очільник вступить на посаду з 13 липня 2020 року і працюватиме впродовж двох з половиною років", - повідомляється в комюніке Ради ЄС, поширеному в Брюсселі.

Перше засідання Єврогрупи під головуванням Донох'ю заплановано на 11 вересня 2020 року.

Єврогрупа - це неформальна рада міністрів фінансів держав - членів єврозони, яка обговорює питання, що становлять спільний інтерес для країн ЄС, що використовують євро як єдину валюту. Особливу увагу приділяють координації їх економічної політики.

Нагадаємо, на початку червня міністр фінансів Португалії Маріу Сентену оголосив про свою відставку. Сентену також заявив, що має намір покинути пост голови Єврогрупи після закінчення своїх повноважень.