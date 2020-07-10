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Роботи Boston Dynamics станцювали на бейсбольному стадіоні в Японії

Відео вийшло моторошним, хоча роботи мали підбадьорити гравців. 

Роботи Boston Dynamics станцювали на бейсбольному стадіоні в Японії
Фото: Скриншот видео

Роботи популярної американської інженерної компанії Boston Dynamics станцювали на спорожнілих трибунах бейсбольного стадіону в Японії.

Відео опубліковане у YouTube.

Відео вийшло моторошним, хоча роботи мали підбадьорити гравців. 

У якості черлідерів робопси Spot від Boston Dynamics і роботи Pepper від Softbank Robotics вийшли на трибуни стадіону Paypal Dome, щоби підтримат и бейсбольну команду Hawks.

Ідея танцю роботів належить організаторам гри. Вони порахували, що без фанатів гра не буде виглядати досить захоплюючою.

Як відомо, через коронавирус в багатьох країнах світу змагання та ігри проходили при порожніх трибунах.

Нагадаємо, Boston Dynamics відома своїми роботами, які постійно навчаються чомусь новому. Якщо спочатку вони могли лише ходити і піднімати речі, то зараз двоногий людиноподібний робот Atlas навчився паркуру. При падінні він встає на ноги і здатний рухатися далі. Компанія сподівається, що такі роботи допоможуть у порятунку людей, наприклад, під час пожежі.

У лютому Boston Dynamics навчили своїх робособак SpotMini відкривати двері. На Youtube компанії було опубліковано відео, на якому одна з робособак хоче вийти з приміщення і впирається в двері. Тоді на допомогу їй приходить друга, зі спеціальною "рукою" на спині. Вона відкриває двері, притримуючи її "ногою", після чого обидва робота виходять.

У квітні минулого року упряжку робосокбак змусили тягти вантажівка.

У червні чього року в США надійшли в продаж робособаки Boston Dynamics. Модель Spot Explorer можна купити за $74,5 тисячі.

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