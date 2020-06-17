В США поступили в продажу робособаки Boston Dynamics

Американская компания Boston Dynamics объявила о начале коммерческих продаж своего четвероногого робота Spot.

Об этом сообщается на сайте компании, где открылся интернет-магазин.

Так, уже можно приобрести модель Spot Explorer за цене $74,5 тысячи. Еще две модели - Spot Enterprise и Spot Academic - доступны по предзаказу.

"Spot Explorer предназначен для разработчиков, желающих изучить, как мобильные роботы могут быть адаптированы для различных задач - от промышленной инспекции до развлечений. Spot готов к работе прямо из коробки", - говорится в описании товара на сайте.

Ранее робособаки Boston Dynamics поставлялись только для военных компаний, теперь же их может приобрести любая компания, но исключительно на территории США. Для иностранных покупателей предполагается аренда робота по договору.

Напомним, Boston Dynamics известна своими роботами, которые постоянно обучаются чему-то новому. Если сначала они могли лишь ходить и поднимать вещи, то сейчас двуногий человекоподобный робот Atlas научился паркуру. При падении он встает на ноги и способен двигаться дальше. Компания надеется, что такие роботы помогут в спасении людей, например, при пожаре.

В феврале Boston Dynamics научили своих робособак SpotMini открывать двери. На Youtube компании было опубликовано видео, на котором одна из робособак хочет выйти из помещения и упирается в дверь. Тогда на помощь ей приходит вторая, со специальной "рукой" на спине. Она открывает дверь, придерживая ее "ногой", после чего оба робота выходят.

В апреле прошлого года упряжку робосокбак заставили тащить грузовик.