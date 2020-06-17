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Лидеры стран ЕС обсудят исполнение Минских договоренностей на видеоконференции

Она запланирована на 19 июня. 

Лидеры стран ЕС обсудят исполнение Минских договоренностей на видеоконференции
Фото: EPA/UPG

Лидеры стран-членов Евросоюза на видеоконференции 19 июня обсудят имплементацию Минских договоренностей. Об этом говорится в письме президента Европейского совета Шарля Мишеля, пишет "Украинская правда".

"В конце встречи мы кратко коснемся положения дел относительно имплементации Минских договоренностей", - говорится в нем.

Основной темой переговоров станет семигодовой бюджет ЕС, Многолетняя финансовая рамка и план возобновления экономики ЕС после кризиса из-за коронавируса. 

Согласно с планом конференции, она начнется с обмена мнениями с президентом Европарламента Давидом Сассоли. После этого премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович презентует результаты главенствования его страны в Совете ЕС, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Шарль Мишель отчитаются о видеоконференции с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что жизнеспособность Минского процесса по мирному урегулированию на Донбассе поддерживается Украиной с помощью немецко-французского аппарата искусственной вентиляции легких.

По его словам, в вопросе урегулирования на Донбассе украинская сторона руководствуется активной наступательной дипломатией.

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