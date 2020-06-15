Украина в ТКГ настаивает на восстановлении действия украинских законов в ОРДЛО

Сегодня на заседании обсуждались и подводились итоги работы социально-экономической группы.

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по Донбассу подчеркнула важность полного возобновления действия украинского законодательства на всей территории Донецкой и Луганской областей, а также возобновления систем налогообложения и расчетов в рамках украинского правового поля.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Отмечается, что сегодня на заседании ТКГ обсуждались и подводились итоги работы социально-экономической группы.

"Украинская делегация отметила необходимость проведения инвентаризации государственного и частного имущества на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины. Речь идет о состоянии предприятий всех форм собственности, в том числе отделений банковских учреждений. Также представители Украины настаивали на обеспечении украинскими операторами функционирования мобильной связи на этих территориях, подчеркнув, что речь идет прежде всего об удовлетворении гуманитарных потребностей. Крайне важным Украина считает водоснабжение потребителей Луганской области", - говорится в сообщении.

Также акраинская делегация отметила важность вопроса экологии, и подтвердила готовность обсуждать эту проблематику в ходе последующих консультаций социально-экономической группы.

В конце работы гуманитарной группы украинская сторона вновь инициировала проведение внеочередного заседания этой группы. Представитель ОБСЕ поддержал это предложение.

Также в рамках заседания ТКГ украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что участниками ТКГ определены три стороны - это Украина, Россия и ОБСЕ.

Напомним, с 9 июня Украина привлекла к работе Трехсторонней контактной группы журналистов Денис Казанского и Сергея Гармаша от Донецкой области, а также главу Международной общественной организации "Луганское землячество" Вадима Горана и врача Константина Либстера - от Луганской.

В Офисе президента сообщили, что переселенцы будут принимать участие в работе ТКГ на постоянной основе.