Митингующие пытались перекрыть дорогу, но правоохранители им этого сделать не дали.

В Киеве на акции протеста инвесторов корпорации "Укрбуд" возле здания Кабинета министров произошла потасовка, в ходе которой пострадали двое полицейских.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Сегодня, 15 июня, в Киеве прошла акция инвесторов "Укрбуда", которые требовали возобновить строительство жилых комплексов.

Сначала участники находились на улице Банковой, возле Офиса президента, а затем переместились на улицу Грушевского - к Кабмину. Там они перекрыли движение транспорта, поставив на дорогу металлические бочки.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

"К моменту перекрытия улицы Грушевского акция проходила мирно и в правовом поле. Но при попытке остановить движение транспорта, одному полицейскому бросили на ногу бочку, другого - ударили металлической палкой. Таким образом отдельные лица пытались устроить провокацию и спровоцировать столкновение с полицейскими. В настоящее время обеих правонарушителей задержали, они будут отвечать за свои действия", - рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Напомним, после прихода к власти Владимира Зеленского у руководителя строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася возникли проблемы с правоохранительными органами. Сейчас он фигурирует уже в трех уголовных делах и получил два подозрения.

Летом 2019 года на многих стройках "Укрбуда" замерли работы, с них вывезли технику, а рядовые сотрудники компании перестали получать зарплату. В случае банкротства компании пострадали бы 13 тысяч инвесторов. Это больше “Элита-центра” раз в шесть и вполне соизмеримо с масштабами незаконных строек Анатолия Войцеховского.

В декабре 2019 года Зеленский объявил, что компания "Киевгорстрой" взяла на себя обязательство завершить строительство проектов "Укрбуда".

В феврале на двух бывших стройках "Укрбуда" возобновились работы.