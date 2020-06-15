Минздрав обнародовал список стран, по приезду из которых обязательна самоизоляция

В "красную зону" вошли страны, где заболеваемость COVID-19 превышает 40 активных больных на 100 тыс. населения.

Министерство здравоохранения назвало страны "красной зоны", прибывая из которых обязательно проходить самоизоляцию.

Список стран опубликован на сайте министерства.

В "красную зону" попали страны, где заболеваемость коронавирусной инфекцией превышает 40 активных больных на 100 тыс. населения. К странам этой зоны отнесены 50 стран, в том числе: Катар, Швеция, Великобритания, США, Бельгия, Беларусь, Нидерланды, Россия, Испания, Молдова, Португалия, Франция, Канада, Италия.

К странам "зеленой зоны" отнесены: Польша, Израиль, Иран, Египет, Турция, Чехия, Болгария, Эстония, Греция, Латвия, Литва, Индия, Венгрия, Дания, Германия. Также в "зеленую зону" входят Австрия, Норвегия, Грузия, Шри Ланка, Иордания, Словения, Тунис, Хорватия, Китай, Черногория и Ватикан.

"Из «красной зоны» (где показатель больше, чем 40 активных случаев на 100 тыс населения), люди будут отправляться на обсервацию/самоизоляцию на 14 дней после пересечения границы. Из «зеленой зоны» (где показатель меньше, чем 40) - смогут не проходить самоизоляцию", - отметил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Напомним, Украина с 28 марта полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного. 3 июня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что внутреннее авиасообщение возобновится 5 июня, а международное - 15-го.

Ранее Госавиаслужба обнародовала правила для аэропортов в условиях карантина.