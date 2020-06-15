В Киеве в парке "Бабий Яр" прохожий упал в колодец

К месту происшествия направили спасателей 6-й Государственной пожарно-спасательной части, аварийно-спасательного отряда спецназначения и сотрудников КАРС.
"По прибытию было установлено, что во время прогулки мужчина упал в колодец глубиной около 20 м, и, получив травмы, самостоятельно выбраться из нее уже не смог", - говорится в сообщении.
Потерпевший был госпитализирован.
Напомним, что в 2015 году в Киеве из-за падения в колодец погибли двое строителей. Они упали в канализационную систему возде ЖК "Министерский".