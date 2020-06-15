В Киеве в парке "Бабий Яр" прохожий упал в колодец

Фото: Facebook ГосЧС в Киеве

В Киеве на территории парка "Бабий Яр" мужчина упал в колодец во время прогулки. Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС в Киеве.

К месту происшествия направили спасателей 6-й Государственной пожарно-спасательной части, аварийно-спасательного отряда спецназначения и сотрудников КАРС.

Фото: Facebook ГосЧС в Киеве

"По прибытию было установлено, что во время прогулки мужчина упал в колодец глубиной около 20 м, и, получив травмы, самостоятельно выбраться из нее уже не смог", - говорится в сообщении.

Потерпевший был госпитализирован.

Фото: Facebook ГУ ГосЧС в Киеве

Напомним, что в 2015 году в Киеве из-за падения в колодец погибли двое строителей. Они упали в канализационную систему возде ЖК "Министерский".