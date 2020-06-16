В ЕС назвали неприемлемыми санкции США против членов Международного уголовного суда

Международный уголовный суд должен иметь возможность работать независимо и беспристрастно, поэтому Евросоюз призывает США отказаться от объявленных ими санкций в отношении сотрудников МУС.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает Интерфакс-Украина.

"Европейский Союз выражает серьезную обеспокоенность в связи с объявленными мерами и подтверждает свою неизменную поддержку Международного уголовного суда. Санкции против тех, кто участвует в работе МУС, его сотрудников и их семей, а также лиц, связанных с МУС, являются неприемлемыми и беспрецедентными по своему охвату и содержанию", - говорится в заявлении Борреля, распространенном во вторник в Брюсселе.

"Европейский Союз по-прежнему привержен защите суда от любого вмешательства извне, направленного на препятствование отправлению правосудия и подрыв международной системы уголовного правосудия. Мы призываем США изменить свою позицию", - сказано в документе.

По словам Борреля, в то время, "когда основанный на правилах международный порядок сталкивается с растущим давлением, укрепление международной системы уголовного правосудия становится как никогда важным".

Глава европейской дипломатии заявил, что Европейский Союз будет и впредь выступать за всемирное значение Римского статута и приглашать все государства, которые еще не сделали этого, рассмотреть вопрос о присоединении к МУС, "чтобы положить конец безнаказанности за самые серьезные преступления".

В конце прошлой недели опрошенный журналистами сразу после объявленного Вашингтоном решения Боррель сказал, что в ЕС "будут изучать это решение, чтобы понять, каковы его содержание и последствия".

Напомним, 11 июня президент США Дональд Трамп подписал указ, которым уполномочил госдепартамент и министерство финансов вводить санкции в отношении чиновников МУС и любых частных лиц, которые проводят расследования в отношении США и их союзников.

Так, под санкции попадают высокопоставленные чиновники МУС, участвующие в расследовании действий США в Афганистане, которое в Вашингтоне считают неоправданным.

США не являются стороной Римского статута, в связи с чем неоднократно заявляли о непризнании юрисдикции МУС над американскими гражданами.