США ввели санкции против ряда сотрудников Международного уголовного суда

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против ряда сотрудников Международного уголовного суда. Указ об экономических санкциях и ограничениях на поездки для сотрудников Международного уголовного суда, причастных к расследованию по вопросу о том, имели ли в Афганистане место военные преступления, совершенные американскими военными, президент США Дональд Трамп подписал 11 июня.

Также предусмотрено расширение визовых ограничений не только для этих сотрудников суда, но и для их родственников, передает Радио Свобода.

После того как Трамп подписал указ, госсекретарь Майк Помпео заявил, что Вашингтон не допустит угроз для США со стороны суда, деятельность которого он считает крайне политизированной.

В свою очередь, глава Минюста США Уильям Барр обвинил "иностранные государства, такие как Россия", в том, что они манипулируют судом в Гааге, "преследуя собственную повестку дня".

Соединенные Штаты входят в десятку стран, которые не являются участниками Римского договора, основанного МУС в 2002 году для судебного преследования за военные преступления, преступления против человечности и геноцид в районах, где преступники иначе не могли бы предстать перед правосудием.

"Несмотря на неоднократные призывы США и наших союзников к реформам, Международный уголовный суд не предпринял никаких действий по реформированию и продолжает проводить политически мотивированные расследования против нас и наших союзников, включая Израиль", - говорится в заявлении Белого дома.

Администрация Трампа в прошлом году уже вводила ограничения на поездки и другие санкции против сотрудников Международного уголовного суда.