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Полиция Польши объявила в розыск трех сбежавших из-под карантина украинок

Женщинам грозит до восьми лет заключения.

Полиция Польши объявила в розыск трех сбежавших из-под карантина украинок
Варшава, Польша
Фото: EPA/UPG

Полиция Польши разыскивает трех гражданок Украины, которые сбежали с самоизоляции. Женщинам грозит до восьми лет тюремного заключения.

Как пишет Dziennik, украинки приехали в Польшу несколько дней назад. После чего их поселили с женщиной, у которой впоследствии подтвердили заражение коронавирусом COVID-19. Однако позже стало известно, что три гражданки Украины сбежали из-под карантина.

"Все они работали на одном из предприятий в коммуне Пшемент (Великопольское воеводство). Их поместили на карантин, потому что у одной из их сожительниц был обнаружен коронавирус. Однако женщины решили убежать из дома, в котором они находились в самоизоляции", - сообщил представитель полиции.

В правоохранительных органах такое поведение женщин назвали безответственным. По предварительной информации, за несоблюдение самоизоляции гражданам предусмотрено тюремное заключение от шести до восьми лет.

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