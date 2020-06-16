Ученые нашли препарат, который помогает снизить смертность от Covid-19

Британские ученые считают, что недорогой и доступный препарат дексаметазон может помочь спасти жизни многих тяжелобольных пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

По данным исследователей, включение дексаметазона в курс лечения снижает риск летального исхода на 33% для пациентов на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и на 20% - пациентов на ЭКМО (метод насыщения крови кислородом), передает ВВС.

По оценкам ученых, если бы дексаметазон применялся при лечении "тяжелых" пациентов с самого начала пандемии, то в Британии можно было бы спасти до 5 тысяч жизней.

Препарат недорогой, поэтому его эффективность в борьбе за жизнь коронавирусных пациентов особенно актуальна для небогатых стран с большим числом заболевших.

Согласно статистике, 19 из 20 пациентов с коронавирусной инфекцией не нуждаются в госпитализации. Большая часть госпитализированных идет на поправку, и только небольшая часть пациентов нуждается в вентиляции легких или кислородной терапии. Как следует из заявления ученых, именно в лечении тяжелобольных дексаметазон демонстрирует значительную эффективность.

Дексаметазон уже используется при различных воспалительных процессах. Ученые выяснили, что препарат способен помочь минимизировать урон для организма от гиперактивации иммунитета при борьбе с коронавирусом. Гиперактивация иммунитета опасна тем, что вызывает "цитокиновый шторм", который может привести к летальному исходу.

В клинических испытаниях препарата, которые проводились под руководством исследователей из Оксфордского университета, около 2 тысяч пациентов в стационарах получали в рамках курса лечения дексаметазон. Результаты их лечения сравнили с результатами лечения еще 4 тысяч пациентов, которым дексаметазон назначен не был.

Выяснилось, что для пациентов на ИВЛ риск летального исхода при применении дексаметазона снижался с 40 до 28%, для пациентов на ЭКМО - с 25 до 20%.

"Пока это единственный препарат, который помог значительно снизить риск летального исхода. Это большой прорыв", - заявил руководитель группы исследователей из Оксфордского университета, профессор Питер Хорби.

Один из ведущих исследователей, профессор Мартин Ландрэй уточняет, что из восьми пациентов на ИВЛ можно спасти одного благодаря дексаметазону, и одного из 20-25 пациентов на кислородной терапии.

“Курс рассчитан на 10 дней лечения и обходится в 5 фунтов стерлингов (около 168 грн, - ред.) на одного пациента. Чтобы спасти одну жизнь, потребуется в среднем 35 фунтов стерлингов. Это лекарство, которое доступно по всему миру”, - говорит Мартин Ландрэй.

По словам ученого, уже сейчас следует незамедлительно назначать дексаметазон тяжелым пациентам. Для лечения легкой формы заболевания применять его смысла нет, отмечает эксперт. Он нужен тем, кто испытывает проблемы с дыханием.

Дексаметазон используется с начала 1960-х годов для лечения различных состояний, в том числе при ревматоидном артрите и астме. Приблизительно половина пациентов с Covid-19, нуждающихся в вентиляции легких, не выживает. Поэтому снижение риска летального исхода на 33% имеет огромное значение.