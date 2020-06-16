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Зеленский продолжает работать из офиса на Банковой

Президенту ежедневно делают тесты на коронавирус.

Зеленский продолжает работать из офиса на Банковой
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский не намерен передавать полномочия из-за коронавируса у его жены.

Глава государства продолжает работать из офиса на Банковой, ему ежедневно делают тесты на коронавирус - все они были отрицательными.

Об этом сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель, передает BBC News Украина.

"Не предусмотрено никакого механизма, каким бы президент, будучи полностью здоровым, должен передать полномочия. А некоторые функции президента можно выполнять только из Офиса президента. Переговоры с лидерами других государств и вопросы, требующие спецсвязи", - сказала Мендель.

В случае необходимости Зеленский будет работать из дома, но пока такой необходимости нет, сказала она.

"Президент чувствует себя абсолютно здоровым. Переживает за свою жену", - отметила Мендель.

Пресс-секретарь президента сказала, что сейчас прорабатывают "различные варианты помощи" на случай, если президент заразится коронавирусом.

"Рассматриваются различные варианты помощи, если у президента Украины вдруг будет положительный результат. Будем действовать по тем механизмами, которые прописаны протоколом, будем сообщать населению", - сказала Мендель.

По ее словам, тестирование на коронавирус регулярно проходят и сотрудники Офиса президента.

12 июня COVID-19 диагностировали первой леди Елене Зеленской. В Офисе президента тогда сообщили, что она чувствует себя хорошо, симптомов болезни у первой леди не было. Но 16 июня Офис президента сообщил, что Елена Зеленская госпитализирована в киевскую больницу - у нее диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию.

Из-за заражения жены Зеленский перешел на особый режим работы. В Офисе президента сообщили, что глава государства в ближайшее время не будет проводить личных встреч, все совещания переведены в онлайн-режим.

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