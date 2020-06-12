У Елены Зеленской диагностировали коронавирус

У президента и детей тесты заболевание не обнаружили.

Первая леди Елена Зеленская получила положительный результат на коронавирус. Она чувствует себя хорошо, заболевание протекает бессимптомно, сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Елена Зеленская находится на амбулаторном лечении, изолировано от других членов семьи. Президент Владимир Зеленский и дети также прошли тестирование, их результаты отрицательные.

"Во время рабочих встреч и в быту первая леди постоянно соблюдала правила карантина и рекомендации Минздрава, а также, согласно с требованиями протокола безопасности, регулярно проходила тестирование на коронавирус. Результаты предварительного теста, сделанного в начале июня, были негативными", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пока неизвестно, где и как произошло заражение, проводится эпидемиологическое расследование. Всем контактным лицам сообщили о потенциальной опасности.

О заболевании первая леди также рассказала в Instagram.

"Неожиданная новость. Особенно учитывая, что я и моя семья продолжаем соблюдать все правила - маски, перчатки, минимум контактов. Сразу скажу, что чувствую себя хорошо, но нахожусь на амбулаторном лечении, изолировано от других", - отметила Елена Зеленская.

Она призвала украинцев соблюдать меры безопасности и носить маски, чтобы обезопасить близких.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский заявил, что хотел заболеть COVID-19, чтобы "людям было легче". "Я предложил нашим: "Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально". Чтобы люди понимали – это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу".