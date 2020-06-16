Зеленский подал в суд на Пояркова

Президент Владимир Зеленский подал в суд на художника и блогера Сергея Пояркова за угрозы в его адрес.

Об этом сообщило агентство "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда.

Зеленский в данном судебном процессе является потерпевшим, а Поярков - обвиняемым.

Дело рассмотрит Шевченковский районный суд Киева 30 июня. Начало заседания - в 13:30.

Напомним, что в начале января Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала "Прямой" из-за жалобы на ведущего Сергея Пояркова, который оскорблял в эфире президента Владимира Зеленского.

Члены Нацсовета не уточнили, какой именно выпуск стал предметом рассмотрения. Вероятно, речь шла о выпуске программы "Поярков News" от 27 декабря 2019 года, в котором ведущий назвал Зеленского "маленьким чмом", "криворожским ссыкунчиком", а его отца назвал "тупым".