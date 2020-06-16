В ДТП на столичном Академгородке патрульную полицейскую зажало между машинами
В ДТП на столичном Академгородке патрульную полицейскую зажало между машинами
Елена Зеленская госпитализирована в киевскую больницу
Елена Зеленская госпитализирована в киевскую больницу
В Украине за сутки подтвердили 656 новых случаев заражения COVID-19
В Украине за сутки подтвердили 656 новых случаев заражения COVID-19
В Киеве директор школы скрывала свое заражение коронавирусом и контактировала с большим количеством людей
В Киеве директор школы скрывала свое заражение коронавирусом и контактировала с большим количеством людей
В Украине за сутки зафиксировали 666 новых случаев COVID-19
В Украине за сутки зафиксировали 666 новых случаев COVID-19
Минздрав обнародовал список стран, по приезду из которых обязательна самоизоляция
Минздрав обнародовал список стран, по приезду из которых обязательна самоизоляция
В Украине возобновилось международное авиасообщение
В Украине возобновилось международное авиасообщение
Участница ультрамарафона в Одесской области, которую нашли через 8 часов, умерла
Участница ультрамарафона в Одесской области, которую нашли через 8 часов, умерла
Депутатам представили новую кандидатку на главу МОН
Депутатам представили новую кандидатку на главу МОН
ГлавнаяПолитика

Зеленский подал в суд на Пояркова

Дело рассмотрит Шевченковский районный суд Киева 30 июня.

Зеленский подал в суд на Пояркова
Фото: EPA/UPG

Президент Владимир Зеленский подал в суд на художника и блогера Сергея Пояркова за угрозы в его адрес.

Об этом сообщило агентство "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда.

Зеленский в данном судебном процессе является потерпевшим, а Поярков - обвиняемым.

Дело рассмотрит Шевченковский районный суд Киева 30 июня. Начало заседания - в 13:30.

Напомним, что в начале января Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала "Прямой" из-за жалобы на ведущего Сергея Пояркова, который оскорблял в эфире президента Владимира Зеленского. 

Члены Нацсовета не уточнили, какой именно выпуск стал предметом рассмотрения. Вероятно, речь шла о выпуске программы "Поярков News" от 27 декабря 2019 года, в котором ведущий назвал Зеленского "маленьким чмом", "криворожским ссыкунчиком", а его отца назвал "тупым".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Источник: "Українські новини"
Темы:
Новости по теме:

Читайте также