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Порошенко: у "Европейской Солидарности" есть экономическая программа для выхода из кризиса

"В первую очередь необходимо стимулировать внутренние инвестиции и дать реальную поддержку малому и среднему бизнесу".

Порошенко: у "Европейской Солидарности" есть экономическая программа для выхода из кризиса
Фото: eurosolidarity.org

«Европейская Солидарность» имеет четкий план преодоления кризисных явлений в экономике и готова работать совместно с другими политическими силами. Об этом в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил пятый Президент Украины Петр Порошенко.

«Сейчас время не критиковать друг друга, хотя есть за что, а время объединить общество, продемонстрировать обществу свет в конце тоннеля, создать правительство национального единства, потому что эксперимент с новыми лицами провалился, потому что, оказывается, управлять страной - это не вести телешоу, снимать видосики. Там нужна компетентная и интеллектуальная работа», - подчеркнул Порошенко.

«У нас сегодня и премьер-министр, и министр внутренних дел, и министр энергетики и министр промышленности - Владимир Александрович Зеленский. У нас предыдущая программа правительства должна положительный рост ВВП, затем мы получили программу, где плановые показатели падения ВВП были 5%, в этой программе показатели падения 8%, а по оценкам международных организаций - уже 11% падения. Мы сегодня видим и кризис в энергетике, и кризис с падением промышленности, и кризис с падением ВВП, и кризис по таможне и налоговой, по поступлению средств в госбюджет, и кризис в культуре. Потому что когда формировали фонд по борьбе с коронавирусом, изъяли значительные средства из культуры. И кризис образования, потому что из образовательной программы изъяли значительные средства. А сегодня эти средства почему-то используются не для защиты врачей, закупки тестов, а для того, чтобы строить дороги, да еще и при отсутствии тендерной процедуры в условиях коронавируса», - отметил Петр Порошенко.

Порошенко отметил, что в первую очередь необходимо стимулировать внутренние инвестиции и дать реальную поддержку малому и среднему бизнесу, который кроме потерь от эпидемии еще и страдает от законодательных «новаций» монобольшинства, в частности закона 1210.

«Надо упростить доступ малого и среднего бизнеса к реструктуризации уплаты налогов до окончания коронавируса, надо упростить доступ к реструктуризации кредитов в связи с тем, что малый и средний бизнес из-за действий правительства, из-за этого форс-мажора фактически лишен возможности продажи. Надо отсрочить уплату налогов, упростив этот механизм, уменьшить нагрузку на заработную плату для того, чтобы вышли из тени, и прекратить проверки малого и среднего бизнеса», - отметил Петр Порошенко.

«Мы как «Европейская Солидарность» готовы участвовать в формировании правительства национального единства и предложить экономическую программу для преодоления кризиса во всех секторах экономики, которая сейчас царит в Украине», - резюмировал лидер партии.

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