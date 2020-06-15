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Прокуратура не стала возобновлять дело против Саакашвили после его возвращения в Украину

Дело было приостановлено, поскольку Саакашвили проживал в Нидерландах

Прокуратура не стала возобновлять дело против Саакашвили после его возвращения в Украину
Фото: EPA/UPG

Прокуратура Киева не возобновляла дело о подозрении Михаила Саакашвили в содействии участникам преступной группировки после того, как политик вернулся в Украину. 

"Досудебное расследование в уголовном производстве было остановлено в связи с выполнением процессуальных действий в рамках международного сотрудничества", - говорится в ответе прокуратуры Киева на запрос LB.ua от 12 июня.

Прокуратура не стала отвечать на другие вопросы LB.ua о деле Саакашвили, ссылаясь на тайну досудебного расследования.

Напомним, Саакашвили вменяют получение денег от беглого олигарха Сергея Курченко (ч.2 ст. 256 Уголовного кодекса, содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности). Расследование было приостановлено, поскольку Саакашивили после выдворения из Украины проживал в Нидерландах и Генеральная прокуратура направляла туда запрос о предоставлении международно-правовой помощи.

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