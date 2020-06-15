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Украина продолжит курс на членство в НАТО, - вице-премьер

Новый статус партнера не изменит движения в сторону ПДЧ.

Украина продолжит курс на членство в НАТО, - вице-премьер
Фото: belsat.eu

Украина продолжит курс на членство в НАТО, несмотря на получение членства в программе расширенных возможностей (EOP).

Об этом в интервью "Европейской правде" сказала новая вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Ни Украина, ни НАТО не рассматривают EOP как отвлечение внимания Украины от движения в направлении ПДЧ и членства в Альянсе", - сказала она и выразила уверенность в том, что в конечном итоге Украина станет членом НАТО.

Стефанишина добавила, что статус партнера расширенных возможностей - "очень мощный сигнал о приоритетах альянса". Он позволит Украине присоединиться к новому формату обмена оперативной информацией со странами НАТО и даст дополнительные инструменты участия Украины в военных учениях.

Напомним, 12 июня стало известно, что Украина получила статус члена Программы расширенных возможностей НАТО.

Кроме Украины в нее входят Австралия, Грузия, Иордания, Финляндия и Швеция.

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