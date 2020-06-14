Украинские ученые и общественные деятели призвали Зеленского остановить политические репрессии

Ученые, общественные деятели и политзаключенные советского режима обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием прекратить политические репрессии.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Они призвали направить усилия на консолидацию общества в противодействии российской агрессии.

"С прискорбием должны констатировать, что в Украину вернулись репрессии против политических оппонентов. Возмутительно, что основным объектом этих репрессий стал Петр Порошенко - человек, усилиями которой Украина смогла выстоять в противостоянии с Россией в самые тяжелые годы. Хотим напомнить, что изначально все эти дела были инициированы членами бывшей команды (экс-президента Виктора - ред.) Януковича. Они созвучны месседжу враждебной российской пропаганды. И именно эти инициативы с радостью поддержала и крайне топорно пытается реализовать команда нынешнего Президента Украины", - говорится в обращении.

Подписанты также обращают внимание на то, что все эти незаконные действия ослабляют позицию Украины на международной арене, поскольку Порошенко воплощал миру решительное сопротивление российской агрессии.

Авторы письма подчеркивают, что построить государство справедливости, выполнить обещания перед народом на "юридическом трэше" никому еще не удавалось. "Как и не удастся спрятаться за ним от вопросов общества относительно неэффективной политики внутри страны и ослаблением Украины на международной арене. Не стоит следовать примеру Януковича. Он приводит к разрушительным последствиям, и в первую очередь для власти", - отмечается в обращении.

Кроме Иосифа Зизельса, который обнародовал обращение, письмо подписали более 25 человек, в том числе писатель, посол Украины Юрий Щербак, философ Евгений Быстрицкий, профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия", министр образования и науки (2014-2016) Сергей Квит, главный редактор журнала "І" Тарас Возняк, академик НАНУ, Герой Украины, участник группы "Первого декабря" Игорь Юхновский, председательствующий группы "Первого декабря" Ярослав Яцкив, профессор, член-корреспондент НАН Украины Сергей Рябченко.

Документ открыт для подписания для всех, кто соглашается с ним.