​Украина должна стать частью Шенгенского пространства, - Порошенко

Украина должна стать частью Шенгенского пространства. Об этом заявил экс-президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

Об этом Порошенко написал на своей странице в сети Facebook по случаю 35-летия Шенгенского соглашения.

"Шенген открыл для европейцев свободу движения континентом без проверок на границах и стал одним из столпов европейского интеграционного проекта. Я мечтаю, чтобы однажды Украина также стала частью Шенгенского пространства. Для развития нашего общего успеха по безвизу в 2017 году на саммите Украина-ЕС я предложил лидерам ЕС начать диалог об ассоциации Украины с Шенгенской зоной - амбициозный и сложный проект. Наша команда была готова к его успешной реализации. Жаль, что команда Зеленского не действует на стратегическую перспективу" - резюмировал экс-президент.

Напомним, в Институте Горшенина прошел онлайн-круглый стол "Будущее шенгенской зоны после коронавируса".