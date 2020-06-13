Байдены не имеют отношения к взятке руководству НАБУ и САП, - Холодницкий

"Байден-младший и Байден-старший в этом конкретном производстве не фигурируют".

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что экс-вице-президент США Джозефа Байден и его сын Хантер не имеют отношения к делу о предложении взятки руководству антикоррупционных органов за закрытие эпизода, в котором фигурирует бывший министр экологии Николай Злочевский, передает Интерфакс-Украина.

Об этом он сообщил в субботу в ходе брифинга, отвечая на вопрос о том, фигурирует ли в уголовном производстве о даче взятки, Байден-младший, поскольку он непосредственно связан со Злочевским и компанией "Бурисма".

"Давайте поставим точку в этом раз и навсегда. Байден-младший и Байден-старший в этом конкретном производстве не фигурируют", - сказал Холодницкий.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник при этом подчеркнул, что взятка предлагалась за закрытие эпизода по стабкредиту, который выдавался Нацбанком банковскому учреждению ОАО "Реал Банк", связанному с Курченко.

"Давайте не превращать это дело, чтобы был какой-то политический подтекст", - призвал Сытник.

Напомним, 12 июня детективы НАБУ задокументировали факт попытки дачи бывшим высокопоставленным чиновником взятки руководству бюро и руководителю САП Назару Холодницкому в размере $ 6 млн. Взятку давали за закрытие дела относительно "Бурисмы" против экс-министра экологии Николая Злочевского.

Ранее, в сентябре 2019 года, НАБУ заявило, что не расследует никаких уголовных производств в отношении группы компаний Burisma в период работы там сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера. В Бюро тогда сообщили, что расследуют два дела в отношении бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского.

Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве премьер-министра Украины Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года. В конце 2014 года он покинул Украину, а в начале 2015 года стало известно, что Генпрокуратура объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении (ч.3 ст.368-2 УК).

В мае 2014 года сын бывшего в то время вице-президента США Джозефа Байдена Хантер Байден стал членом совета директоров "Бурисма".